De Iers-Britse regisseur Martin McDonagh haalde met zijn drama maar liefst vijf Oscars binnen.

Mildred (Frances McDormand) is een gescheiden moeder wier tienerdochter Angela verkracht en vermoord is, maar zeven maanden na de feiten is het onderzoek nog voor geen meter opgeschoten. Om de laksheid van de politie aan te klagen huurt de wanhopige Mildred drie metershoge reclameborden aan de rand van de stad met de volgende teksten: 'Verkracht terwijl ze aan het sterven was', 'Nog steeds geen arrestaties?' en 'Hoe komt dat, sheriff Willoughby?'

Die boodschap zet het slaperige bergstadje Ebbing in rep en roer. Een deel van de inwoners vindt dat ze Willoughby (Woody Harrelson) te hard aanpakt, net omdat de populaire sheriff door kanker aan het wegkwijnen is. Zijn incompetente en racistische deputy Jason Dixon (Sam Rockwell) gooit ondertussen nog olie op het vuur. Mildred en haar zoon Robbie (Lucas Hedges) worden ondertussen lastiggevallen en bedreigd door bewoners die zich storen aan de aanplakborden. Het is het begin van een bikkelharde strijd, waarin Mildred zich almaar meedogenlozer gaat opstellen.

Deze kleurrijke karakterstudie heeft veel van een Coens-achtig misdaaddrama annex moraliteitsspel, maar dat heeft niets te maken met de aanwezigheid van Frances McDormand, de vrouw van Joel Coen die ook in veel films van haar man en schoonbroer heeft meegespeeld. De Iers-Britse regisseur Martin McDonagh ( In Bruges, Seven Psychopaths) deelt met de Coens gewoon een voorliefde voor zwarte humor, scherpe dialogen en bizarre plotwendingen.

Wél is McDormand formidabel als de verbitterde Mildred, steevast in werkmansoverall en met een combattieve bandana rond het hoofd. Ze slingert agenten scheldwoorden in het gezicht, schopt ongegeneerd tieners in het kruis, en kan zelfs uit de voeten met molotovcocktails. McDonagh schreef het scenario trouwens speciaal voor McDormand, die er meer dan twintig jaar na Fargo opnieuw de Oscar voor beste actrice mee won. De film ging overigens naar huis met in totaal vijf Oscars, waaronder beste film en beste mannelijke bijrol voor Sam Rockwell.

Three Billboards outside Ebbing, Missouri veroorzaakte zelfs een kleine trend: wereldwijd werden hier en daar reclameborden ingezet als protestmiddel.

