In het krachtige drieluik FC United getuigden prof en amateurspelers van kleur over racisme op en rond de Belgische velden. Ook Yves Kabwe-Kazadi werd gevolgd.

Yves Kabwe-Kazadi is sociaal werker en trainer bij de Antwerpse voetbalclub City Pirates. 'Eindredacteur Sander De Geyter was zodanig gecharmeerd, dat hij samen met televisiemaker Evert Winkelmans de City Pirates een jaar lang wilde volgen voor een volgende reeks', zegt Kabwe-Kazadi. 'Omdat onze club op meerdere domeinen actief is, wilden ze, naast enkele spelers, ook focussen op een sociaal werker.'

...

Yves Kabwe-Kazadi is sociaal werker en trainer bij de Antwerpse voetbalclub City Pirates. 'Eindredacteur Sander De Geyter was zodanig gecharmeerd, dat hij samen met televisiemaker Evert Winkelmans de City Pirates een jaar lang wilde volgen voor een volgende reeks', zegt Kabwe-Kazadi. 'Omdat onze club op meerdere domeinen actief is, wilden ze, naast enkele spelers, ook focussen op een sociaal werker.' City Pirates Antwerpen, met als hoofdplaats Merksem, is namelijk in de eerste plaats een sociaal project, bedoeld om kansarme jongeren in probleemwijken door middel van voetbal zelfvertrouwen en toekomstkansen te geven. FC United: City Pirates toont mooie verhalen van jongeren die hun weg proberen te vinden in de maatschappij. Waren de spelers blij met de aandacht, of waren ze terughoudend om hun situatie aan de grote klok te hangen? Yves Kabwe-Kazadi: Ze zijn er allemaal volwassen mee omgegaan. Het was wat zoeken in het begin, maar na verloop van tijd deden de spelers gewoon hun ding. Alsof er helemaal geen camera's in de buurt waren. Voorzitter Michel Pradolini zei nochtans in Knack dat hij het project zo veel mogelijk uit de schijnwerpers wilde houden. Kabwe-Kazadi: Het programma was voor ons een mooie kans om de buitenwereld te laten zien wat we doen. Weinig mensen weten wat het maatschappelijk werk dat we achter de schermen verrichten inhoudt. Met deze docu lichten we een tipje van de sluier. Onze dagelijkse plichten, de huis- en schoolbezoeken, contacten met advocaten en andere maatschappelijke partners komen niet aan bod. Wat wij vooral willen tonen, is dat sport en sociaal werk hand in hand gaan. Ik wil een voorbeeld kunnen zijn voor andere sportclubs, niet enkel binnen het voetbal. Een sportman of -vrouw die goed wil presteren, moet zich lichamelijk en geestelijk optimaal voelen. Maatschappelijk werkers en pedagogen kunnen daar een enorme ondersteunende rol in spelen. Waar komt jouw sociaal engagement vandaan? Kabwe-Kazadi: Als elfjarige kon ik bij SK Beveren beginnen te spelen. Als tiener ben ik tot de seniorenploeg doorgegroeid. De eerste jaren moest ik schoolwerk combineren met voetbal op hoog niveau, zonder steun van de voetbalploeg, die niet wist hoe daarmee om te gaan. Toen wist ik al: later, als ik zelf in die positie beland, wil ik die valkuilen kunnen aankaarten. Bovendien ben ik opgegroeid op Linkeroever, een bruisende buurt met een mooie mix van nationaliteiten. Wat ik daar heb oppikt, wil ik kunnen doorgeven. Als meer mensen dat doen, kunnen we een mooie maatschappij creëren. Wat heb je geleerd als coach bij de City Pirates? Kabwe-Kazadi: Dat geduld een gouden zaak is. Ik heb geleerd om nederig te blijven, en onze boodschap vol liefde over te brengen aan spelers en ouders.