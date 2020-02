Romeinse zwaarden en Keltische tovenarij. Bloed, olifanten en epische veldslagen. Druïdes, hallucinogene middelen, bloedvetes en politiek gekonkel. Je vindt het zonder te zoeken in Britannia, waarin de Romeinse invasie in Groot-Brittannië met veel gevoel voor fantasy wordt naverteld.

Terwijl de jeugdige Game of Thrones-fan zonder verpinken op The Witcher (Netflix) is overgestapt, hebben Amazon en Sky kosten noch ketchup gespaard om ook de iets oudere liefhebber van het genre een nieuwe thuis te geven. Het verhaal: een kleine eeuw nadat de Romeinen onder leiding van Julius Caesar de Kelten van het vasteland onder de voet hebben gelopen, steken ze in 43 na Christus het kanaal over. De keizer du jour is Claudius en de leider van de troepen heet Aulus Plautius. Wanneer de generaal en zijn troepen in Kent aan wal komen, valt meteen een eerste slachtoffer te betreuren: de historische accuraatheid. Schrijver Jez Butterworth maakt dankbaar gebruik van het contrast tussen de nuchtere Romeinen en de natuurgodsdienst van de Kelten om een wereld te scheppen waar werkelijkheid en magie als in een vloeistofdia in elkaar overlopen. Aan het ene uiterste staat Plautius, die door David Morrissey wordt neergezet als een no-nonsense militair met een gigantisch ego en dito ballen. Aan het andere uiterste, onherkenbaar door gezichtsprotheses maar daarom niet minder lelijk, heb je Mackenzie Crook ( The Office, Pirates of the Carribean) als de magiër Veran. Daartussen: duizenden doodsbange Romeinen en woeste, in dierenhuiden gehulde Kelten. Het campgehalte van Britannia is bij momenten even hoog als de productiekost, en als troef zie je hoe het puikje van het Britse acteersgild zich te pletter amuseert. Naast Morrissey en Crook herkennen we onder anderen Hugo Speer, Zoë Wanamaker en Steve Pemberton, maar het is Kelly Reilly ( Me and Orson Welles, Calvary) die de show steelt als Kerra, de opstandige dochter van een Keltische hoofdman. 'Ze ziet er zo goed uit in bont dat ik vermoed dat ze de voornaamste reden is waarom de reeks is gemaakt', zuchtte de recensent van The Guardian - een vrouw. Maar er is dus nog een reden. Telenet, dat op 23 februari meteen ook het tweede seizoen op u loslaat, was ook de Belgische thuis van het vorig jaar geëindigde Game of Thrones. En al ging de eerste jaargang van Britannia internationaal al begin 2018 in première, toch zal vanaf de eerste minuten overduidelijk zijn dat ook Sky en Amazon mikten op het gat dat de grootste blockbusterserie van het afgelopen decennium bij de fans zou nalaten. Goed gemikt!