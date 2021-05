Op haar regiedebuut - de verfilming van Lize Spits Het smelt - is het nog zeker tot volgend jaar wachten. Van wat Veerle Baetens als actrice kan, kunt u zich nog eens vergewissen in Duelles (2018), waarvoor ze de Magritte voor beste actrice won.

Brussel, de jaren zestig. Blondine Alice Brunelle (Baetens) en brunette Céline Geniot (Anne Coesens) zijn niet alleen buren maar ook de beste vriendinnen ter wereld. Ze wonen, elk met man en kind, in een witgekalkte tweewoonstvilla in een welvarende buitenwijk van de stad en net als de twee hartsvriendinnen zijn ook hun respectieve zonen Theo (Jules Lefebvre) en Maxime (Luan Adam) onafschei...

Brussel, de jaren zestig. Blondine Alice Brunelle (Baetens) en brunette Céline Geniot (Anne Coesens) zijn niet alleen buren maar ook de beste vriendinnen ter wereld. Ze wonen, elk met man en kind, in een witgekalkte tweewoonstvilla in een welvarende buitenwijk van de stad en net als de twee hartsvriendinnen zijn ook hun respectieve zonen Theo (Jules Lefebvre) en Maxime (Luan Adam) onafscheidelijk. Maar dan slaat het noodlot toe: Maxime sterft door een ongeluk. De tragedie stelt ook de vriendschap tussen de twee moeders op de proef. De rouwende Céline is ervan overtuigd dat haar buurvrouw het toevallige overlijden had kunnen voorkomen, zinkt almaar meer weg in jaloezie en is erop uit om wraak te nemen. Of denkt Alice dat maar? Ze worstelt zelf met een schuldgevoel, vreest voor het leven van haar Theo en zinkt weg in paranoia. En daarna heeft de Waalse regisseur Olivier Masset-Depasse nog wel wat plotwendingen voor in u in petto, soms op het groteske af. U zult spontaan ook moeten denken aan Mad Men of een van die glossy Hollywoodmelodrama's van weleer. De pastelkleurige auto's, de turquoise mantelpakjes: alles ademt het design en de mode van de sixties. Maar de burgerlijke perfectie en harmonie blijkt hier uiteindelijk niet meer dan een laagje vernis. De inspiratie voor deze volbloedgenrefilm haalde Masset-Depasse niet toevallig bij regisseurs als Alfred Hitchcock, Douglas Sirk en David Lynch. Op de Magrittes du Cinéma 2020, de filmprijzen van Franstalig België, verzilverde Duelles maar liefst negen van de tien nominaties, en dat was echt het maximum. Veerle Baetens won namelijk de Magritte voor beste actrice, maar ook haar tegenspeelster Anne Coesens was in diezelfde categorie genomineerd. In Hollywood was men ook onder de indruk. Masset-Depasse mag er tot nader order zelf de remake van zijn film regisseren. Jessica Chastain moet Veerle Baetens doen vergeten, Anne Hathaway neemt de rol van Anne Coesens over.