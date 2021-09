Canvas herdenkt de aanslagen die terreurnetwerk Al Qaida op 11 september 2001 op de WTC-torens in New York en het Pentagon in Washington pleegde met drie splinternieuwe documentaires.

In the Shadow of 9/11 (Zondag 5/9, 21.50, Canvas)

In 2006 arresteerde de FBI de Liberty City Seven, zeven mannen uit Miami die Al Qaida zouden hebben geholpen in de voorbereiding van aanslag op verschillende gebouwen in de VS. Een 'triomf in terrorismebestrijding' heette dat destijds. In werkelijkheid bleken de zeven arme bouwvakkers in een FBI-val te zijn gelopen. Ze waren opgejut om op tape terroristische ideeën te spuien. In the Shadow of 9/11 plaatst vraagtekens bij de moeizame omschakeling van misdaad- naar terrorismebestrijding na 9/11 en bij de dubieuze praktijken van de FBI, die de angst van de bevolking op perverse wijze aanwakkerde en het land er geenszins veiliger op maakte. De regisseur is overigens Dan Reed, die eerder het onthullende Leaving Neverland over Michael Jackson maakte.

Generation 9/11 (Dinsdag 7/9, 22.55, Canvas)

'En mijn vader, Sebastian Gorki, die ik nooit ontmoet heb omdat ik in de buik van mijn moeder zat.' Dat zei de kleine Nick Gorki toen hij tien jaar geleden bij de herdenking van de aanslagen in New York mee de namen van de slachtoffers voorlas. Zijn moeder werkte, net als zijn vader, op de 74e verdieping van een van de WTC-torens, maar overleefde het omdat ze die ochtend misselijk was. 'Op het moment dat ik het gebouw verliet, vloog het vliegtuig erin.' Nick Gorki is niet alleen: 105 aanstaande vaders verloren het leven die dag. Deze documentaire toont vrolijke homevideo's van vaders die hun kinderen nooit gezien hebben, maar ook hoe het de kinderen van 9/11 vergaat nu ze zelf jonge volwassenen zijn.

9/11: Life under Attack (Donderdag 9/9, 21.20, Canvas)

11 september staan bij velen nog steeds op het netvlies gebrand. Het was de eerste grote ramp in het tijdperk van de digitale camera en de voicemail: gewone burgers documenteerden die dag minuut per minuut. En daar hebt u lang nog niet alles van gezien. Deze documentaire brengt nooit eerder vertelde verhalen van die dag in New York aan de hand van video- en audiofragmenten.

