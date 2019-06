Dit drama van de Franse cineast Jacques Audiard ging in Cannes aan de haal met de Gouden Palm in 2015.

Met The Sisters Brothers draaide de Franse regisseur Jacques Audiard vorig jaar niet alleen zijn eerste Amerikaanse film maar ook zijn eerste volbloed western. De codes van dat genre, net als typische Audiard-thema's zoals geweld, viriliteit, trauma's en beschaving, vind je ook terug in Dheepan, dat in 2015 met de Gouden Palm ging lopen.

Een gewezen Tamiltijger uit Sri Lanka vindt na de burgeroorlog aldaar asiel in Frankrijk. Hij wordt samen met zijn nepgezin ondergebracht in een Parijse banlieue die door een drugsbende wordt gecontroleerd en komt ongewild in de vuurlinie terecht. Verwacht geen harde maatschappijkritiek, wel een onvoorspelbaar, episch misdaaddrama met knipogen naar Sam Peckinpahs Straw Dogs.