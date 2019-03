Tv-tip: deze docu toont waarom een Irakees met een kniptang elke dag de dood trotseert

Na de val van Saddam Hoessein heeft hij gezien hoe landmijnen onschuldige burgers van de kaart vegen. Sindsdien maakt hij de resterende bommen eigenhandig onschadelijk en lijkt zijn leven op een actiefilm. Zijn gereedschap? Een mes, een stel kniptangen en stalen zenuwen. Zijn motivatie? Altruïsme in zijn puurste vorm. Een filmcrew volgt Fakhir op de voet, maar hij maakt ook zelf homevideo's, waar zijn zoon in deze bloedstollend spannende documentaire commentaar op geeft. Je zit met half toegeknepen ogen te kijken, want af en toe loopt het mis, zoals wanneer Fakhir zijn been verliest. Jaren later zet hij zijn missie onverschrokken voort, maar dan duikt er een nieuwe vijand op: de IS, met hun bermbommen en boobytraps die via smartphone worden geactiveerd.

The Deminer Zondag 10/3, 22.00, Canvas