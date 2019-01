Tv-tip: deze docu toont John Lennon en Yoko Ono als powerkoppel in woelige tijden

Een kleine vijftig jaar na de release van Imagine (1971) pakt de wonderlijke docu John & Yoko: Above Us Only Sky uit met nooit geziene beelden van de opnames. De conclusie achteraf blijft evenwel dezelfde: de eerste jaren na de split van The Beatles was John Lennon op zijn allerbest.

De titeltrack ten spijt blijft Imagine na al die tijd een harde, meedogenloze en bijwijlen vileine plaat, waarop Lennon enkel tot rust lijkt te komen als hij zijn liefde voor Yoko bezingt. En toch was de sfeer in Tittenhurst Park, het enorme landhuis waar het verguisde koppel in 1969 zijn intrek had genomen, opperbest. Een kamer naast de keuken werd als studio ingericht, de lange keukentafel fungeerde tijdens de opnames als zenuwcentrum en ontspanningsplaats. Al van bij de eerste beelden van deze docu duikt ook George Harrison aan die tafel op. Hij ziet er achter zijn lange baard uit alsof hij op een dieet van yoga en marihuana leeft, en even later zie je hem gitaar spelen op How Do You Sleep?, Lennons beruchte sneer aan het adres van hun oude makker McCartney.

Helemaal te gek wordt het als in dezelfde scène een mannetje met een zwarte zonnebril het nummer onderbreekt met de kreet: 'Ik wil twee drummers!' Het is Phil Spector, helemaal het haantje, die in de volgepropte kamer zijn wall of sound optrekt met drummer Alan White (Yes), pianist Nicky Hopkins en bassist Klaus Voormann, vijf jaar eerder verantwoordelijk voor de hoes van Revolver. Op de grond zit Yoko als stille copiloot en daar ergens tussenin, onzichtbaar voor het oog van de camera: de kijker, die nog nooit een Beatle van zo dichtbij heeft gezien. Laat staan twee.

Tussen de bedrijven door wordt ook de geschiedenis van John en Yoko nog eens herhaald, tegen de achtergrond van een woelig tijdsgewricht. Er zijn de giftige commentaren van pers en publiek op hun romance, Cold Turkey, Vietnam, Bed Peace, Plastic Ono Band en John die zijn adelijke titel met een begeleidend briefje terugstuurde naar de Queen. Minder dan drie jaar na de opnames van Imagine zouden ze tijdelijk uit elkaar gaan, waarop Lennon met drinkebroer Harry Nilsson aan zijn befaamde lost weekend begon.

Van dat alles nog geen spoor in Above Us Only Sky, waarin het kunstenaarskoppel als volmaakte twee-eenheid creëert, activeert, protesteert en inspireert. Voor zij die het nog nodig hadden is deze film bijgevolg ook de ultieme rehabilitatie van die oude Yoko, die zelf nog eens aan het woord komt, naast Julian Lennon, activist en historicus Tariq Ali en de meeste muzikanten die er toen bij waren. Geen fan die het in zijn hoofd haalt dit te missen.