De naam Dennis Black Magic herinnert iedereen die ouder is dan dertig aan de seksfeestjes in de ter ziele gegane discotheek Zillion of de ophefmakende naaktkalender van ex-Miss België Tanja Dexters. In de tweedelige docureeks Dennis vs. Black Magic gaat Peter Boeckx (The Sky is the Limit) op zoek naar de familieman achter Vlaanderens zelfverklaarde pornokoning. Maar waarom eigenlijk? Peter Boeckx: Ten eerste omdat je in de jaren negentig geen krant of magazine kon openslaan of zijn hoofd stond erin. Ten tweede werd er nooit eerder zoveel porno gekeken als nu, maar de makers, dat zijn voor de doorsnee-Vlaming vetzakken. Hypocriet, vind ik. Ten derde past hij in het rijtje van Patrick Haemers, Danny Vanhamel en Jean-Pierre Van Rossem, figuren met een dubbele persoonlijkheid die ik voor tv heb gevolgd. Hij is een zelfverklaarde badguy en tegelijk een hulpeloos moederskindje. Dat fascineert mij enorm. De pornoproducent die hand in hand met zijn mama naar Dumbo kijkt, zijn favoriete film. Boeckx: Surrealistisch maar dankbaar materiaal voor een tv-maker. (lacht) Vaak wordt van zo'n figuur een karikatuur opgehangen: de pornoster, de veroordeelde verkrachter. Maar wie is die mens écht? Vandaar de keuze voor een diepte-interview in zwart-wit, waarin hij als de badguy uit de hoek komt. Daarnaast volgen we hem als Dennis Burkas, een man die na zijn gevangenisstraf in een nieuwe wereld terechtkomt en tegen beter weten in mee probeert te zijn met de nieuwste trends. Hij spreekt nog over dvd's, de gloriedagen van P-Magazine en Ché, over toen je VHS-cassettes nog voor drieduizend frank per stuk kon verkopen. Die tijden zijn definitief voorbij. Porno is nu gratis. Hij wordt met zichzelf geconfronteerd, als een restant van een vervlogen tijdperk. Was Burkas er wel happig op om zich ongegeneerd bloot te geven? Boeckx: Ik wilde geen hagiografie maken. Ook zijn veroordelingen moesten aan bod komen, dat was de voorwaarde. Net als de toegang tot zijn inner circle. Straf dat zijn goede vrienden Jan Verheyen en Herman Brusselmans ondanks alles aan zijn kant blijven staan. Verheyen zegt letterlijk: 'Hij werd geflikt.' Burkas werd, naar eigen zeggen onterecht, veroordeeld voor ontucht en zedenfeiten. Is hij slachtoffer of dader? Boeckx: De waarheid in zulke dossiers is niet publiek. Ik zag de dossiers en het vonnis van de rechtbank van zijn eerste veroordeling, voor de aanranding van de eerbaarheid van een vijftienjarig meisje. Vier jaar cel, dat krijg je niet zomaar, denk ik. Wat Verheyen zegt, klopt ook: hij spuwde Justitie net niet in het gezicht, ze moesten hem ooit wel eens pakken. Onlangs zag ik The Devil Next Door, over John Demjanjuk, de Oekraïner die veroordeeld werd als de kampbeul van Treblinka. Vijf razend interessante afleveringen waarbij je constant twijfelt: was hij het nu of niet? Ik bedoel maar: als tv-maker heb je de waarheid niet in pacht. We leven in een tijd waarin iedereen meteen een oordeel klaar heeft over iedereen, behalve over zichzelf. Daar doe ik niet aan mee. Ik laat de kijker zelf conclusies trekken.