De reboot van 'Perry Mason' laat weinig heel van het beeld dat miljoenen fans van de gedistingeerde advocaat hebben

Het zijn niet bepaald kleine schoenen waar HBO met deze herneming van Perry Mason in gaat staan. De originele serie liep van 1957 tot 1966 en was niet alleen de eerste, maar ook een van de meest succesvolle detective- slash politiereeksen uit de geschiedenis van het genre. Niet minder dan 271 afleveringen werden er gedraaid, maar er is meer. Veel meer. Naar aanleiding van deze remake publiceerde het online magazine Slate een lijst met huiswerk die de kijker met leven en werk van de geliefde strafpleiter vertrouwd moeten maken, chronologisch geordend van 1937 tot 2016. Blijkt dat er om en bij de twintigduizend pagina's lectuur voorhanden zijn, twee volle weken non-stopkijkvoer, vijftig uur luisterplezier, een tweetal bordspelen en een videogame. Stel u nu eens voor dat u de rechten op al die shit bezit.

HBO's antwoord op de loden schaduw van Perry Mason is een radicale reboot die weinig heel laat van het beeld dat miljoenen fans van de gedistingeerde advocaat hebben. Door het verhaal in de vroege jaren dertig te plaatsen, maken ze er een soort origin story van. Hun Perry is een veteraan van WO I die in LA op overspelige filmsterren jaagt en met twee broodmagere koeien op de boerderij van zijn overleden ouders woont. Hij heeft vreugdeloze seks met de eigenares van het vliegveld naast zijn huis, die tegelijk op zijn grond aast, en vult zijn dagen met drinken. Als hij voor de rechtbank moet getuigen, koopt hij de lijkschouwer een tweedehands das van iemand die hem toch niet meer nodig heeft. Mason heeft een ex en een zoon die hij nooit meer ziet en kampt met een depressie die de perfecte echo is van het donkere dal waar Amerika en de hele wereld na de crash op Wall Street doorheen moesten. Hij is toe aan een verzetje, en dat krijgt hij wanneer advocaat E.B. Jonathan (de geweldige John Lithgow) hem de 'zaak van het decennium' in de schoot werpt: het onderzoek naar de ontvoering en dood van een baby, die door de kidnappers met dichtgenaaide oogleden aan de ouders werd terugbezorgd.

De nieuwe Perry Mason heeft, kortom, meer weg van L.A. Confidential dan van Perry Mason. Nic Pizzolatto zou de reeks schrijven maar werd weggeroepen voor seizoen 3 van True Detective. Een van de executive producers is Robert Downey Jr., die oorspronkelijk ook de titelrol moest vertolken. Dat klinkt als veel gemiste kansen, maar Downey Jr. wordt voortreffelijk vervangen door Matthew Rhys (The Americans), die Mason neerzet als een in de knop gebroken man. De manier waarop de pionnen in de pilootaflevering op het bord worden gezet, maakt ons heel benieuwd.

Perry Mason Maandag 22/6, Play

