Je hoeft niet je niet in de krochten van het internet te begeven om met haat of beledigingen te worden geconfronteerd. De sociale media staan er vol van. Over dat fenomeen gaat ook De kuthoer, een Nederlandse satirische horrorfilm uit 2019 die sinds zijn vertoning op Fantasia Fest in Montreal over de tongen gaat.

Femke Boot (Katja Herbers) is een columniste bij De Volkskrant die met haar stukjes over het afschaffen van Zwarte Piet serieus wat bagger over haar heen krijgt op Twitter. Na een optreden in een talkshow waarin ze pleit voor meer hoffelijkheid regent het niettemin haatcommentaar, genre 'lekker wijf domme mening' of 'ik hoop dat ze je dochter te grazen nemen'.

Omdat Femke zo obsessief die nare reacties op sociale media controleert, kan ze zich niet concentreren op het nieuwe boek dat ze dringend af moet krijgen. Het helpt ook niet dat haar aardige ogende buurman nogal luidruchtig klust aan een nieuw hek. Als bovendien blijkt dat de man een van de misogyne trollen is die haar online belagen, is de maat vol. Femke zoekt de reaguurders op en ruimt ze uit de weg. De vingerkootjes van haar slachtoffers bewaart ze thuis in het diepvriesvak, bij de erwtjes.

Scenarist Daan Windhorst putte voor De kuthoer inspiratie uit Get Out, Jordan Peeles verontrustende horrorthriller over racisme in het Amerika van Trump. Ook hij bedient zich van een mix van gruwel en hilariteit om een actueel onderwerp te behandelen, al is het cinematografisch allemaal wat bescheidener. Logisch ook: dit langspeelfilmdebuut van Ivo van Aart is een van de zes tv-films rond misdaad die vorig jaar in Nederland zijn geproduceerd om jonge makers wat extra kansen te geven.

Veel bijzonders levert Femkes moordlustige wraakcampagne niet op. Daarvoor zijn de scènes waarin ze haar kwelgeesten liquideert te weinig inventief of onheilspellend. Daartegenover staat dat De kuthoer op een amusante manier wijst op de gruwelen en de valkuilen van cyberpesten. De dialogen zijn soms bijtend, met kwinkslagen naar het cynisme in de uitgeverswereld - 'Writer's block? Ik wil het woord niet horen. Herman Brusselmans schrijft er twee per jaar.' De subplot rond Femkes dochter die op school vecht voor vrijheid van meningsuiting of Femkes romance met Steven Dood (Bram van der Kelen), een horrorschrijver met een diabolisch uiterlijk die zijn tanden met houtskool poetst, prikkelen het debat over grensoverschrijdend gedrag en het beoordelen op uiterlijk.

De grootste troef van De kuthoer is evenwel Katja Herbers. Zij imponeert als de psychopathische helleveeg die met haar woede tegen de verruwing op sociale media geen blijf meer weet.

De kuthoer Zaterdag 12/9, 22.35, NPO3

