Tv-tip: David Bowie wordt van zijn voetstuk gehaald, maar klimt er telkens weer op

Over die vraag doen véél verhalen de ronde. Toch hoopt filmmaker Francis Whately die vraag voor eens en altijd te beantwoorden in het sluitstuk van zijn Bowie-trilogie.

Spoiler: Bowie blijkt gewoon een mens van vlees en bloed, géén buitenaardse Ziggy Stardust. Hoe verklaar je anders een muzikale misstap als zijn eerste band The Lower Third, die klonk als een gearrangeerd huwelijk tussen The Kinks en The Who? Of Bowie als mimespeler, een bevlieging die zijn toenmalige liefje als 'a lot of shit' omschrijft?

Maar hoe meer Whately zijn held liefdevol van zijn voetstuk haalt, hoe steviger die er weer opklimt. Bowie is ruim drie jaar na zijn dood blijkbaar nog steeds tegendraads. Gelukkig maar.