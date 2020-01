Canvas brengt 'Machester by the Sea' op de buis, een Amerikaanse drama van Kenneth Lonergan over rouw, verdriet en het leven in een provinciestad.

Na de plotse dood van zijn oudere broer keert de chagrijnige klusjesman Lee (Casey Affleck) vanuit Boston terug naar zijn geboortedorp - de kustplaats uit de titel - omdat hij is aangesteld als voogd van zijn zestienjarige neef (Lucas Hedges). Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe verantwoordelijkheden en opnieuw moet leren omgaan met zijn ex-vrouw Randi (Michelle Williams), wordt Lee ook geconfronteerd met een geheim uit het verleden. Er zit veel droefheid in dit door Kenneth Lonergan pijnlijk juist geobserveerde melodrama over rouw, verdriet en het leven in een provinciestad, maar de vertolking van Affleck zorgt ook voor enkele aandoenlijke én grappige momenten. Affleck won overigens de Oscar voor beste acteur, maar die bekroning was omstreden omdat hij kort daarvoor in opspraak was gekomen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Manchester by the Sea Vrijdag 10/1, 21.20, Canvas

