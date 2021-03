Als u wilt weten hoe de Falcon en de Winter Soldier, de titelpersonages van een nieuwe Marvel-miniserie die deze week op Disney+ verschijnt, elkaar ontmoet hebben, moet u eerst kijken naar dit tweede deel van de Captain America-trilogie.

Captain America/Steve Rogers (Chris Evans) werkt bij het begin van The Winter Soldier in Washington voor S.H.I.E.L.D., het spionageagentschap van Nick Fury (Samuel L. Jackson). Dat wil Project Insight lanceren, een geavanceerd surveillancesysteem dat proactief bedreigingen moet elimineren. Fury vertrouwt het zaakje niet en denkt dat Alexander Pierce (Robert Redford), secretaris van de Wereldveiligheidsraad, er een eigen agenda op na houdt. Maar dan wordt Fury het slachtoffer van een aanslag door een mysterieuze moordenaar, de Winter Soldier (Sebastian Stan). Steve Rogers, die nu zelf opgejaagd wordt door S.H.I.E.L.D., bundelt de krachten met de Russische superspionne Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson) en Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie), zijn collega-wreker met een blits vleugelharnas, om het sinistere Insight-complot te ontrafelen. Dat Robert Redford in dit Marvel-spektakel opduikt, is niet zo verwonderlijk als het op het eerste gezicht misschien lijkt. Regisseurs Anthony en Joe Russo wilden met The Winter Soldier een soort paranoïde politieke thriller maken, maar dan verpakt als een moderne superheldenfilm. 'Onze film is echt geïnspireerd door Three Days of the Condor (1975)', aldus Joe Russo. 'Je zou hem 'Three Days of Captain America' kunnen noemen.' Een andere film die de broers daarbij noemen, is All the President's Men (1976), nog zo'n thriller met andermaal een jongere Redford in de hoofdrol. Niet dat The Winter Soldier het moet hebben van doorrookte, in schaduwen gehulde informanten in parkeergarages en van argwanende blikken over de schouder. Maar er ontploft relatief gezien iets minder dan bij de Avengers en er wordt meer ingezet op suspense en de personages. De Winter Soldier blijkt overigens een oude bekende van Captain America te zijn.