Canvas geeft je met deze documentaire inzage in het leven van de rock-'n-rollster Buddy Holly.

Don McLean overdreef niet toen hij in zijn hit American Pie 3 februari 1959 omschreef als 'the day the music died'. Op die rampzalige dag kostte een vliegtuigongeluk het leven aan drie rock-'n-rollsterren die samen op tournee waren: de amper zeventienjarige Ritchie Valens, onsterfelijk geworden door La Bamba, country-artiest J.P. 'The Big Bopper' Richardson en Buddy Holly, de tweeëntwintigjarige zanger-gitarist die in nauwelijks anderhalf jaar tijd had bewezen dat je ook mét bril in korte tijd een idool kunt worden en muziekgeschiedenis schrijven.

De uitstekende docu Buddy Holly: Rave On vertelt het verhaal van Charles Hardin Holley, de man die eerst met The Crickets en daarna solo het publiek in vervoering bracht met uitermate dansbare klassiekers als Peggy Sue, That'll Be the Day en Oh Boy! en na zijn dood meerdere generaties muzikanten zou beïnvloeden, van The Beatles tot Weezer. Onder meer Don Everly, Robert Wyatt en Queen-gitarist Brian May getuigen van Holly's onmiskenbare genie.