Een aangrijpend melodrama van Andy Serkis over een man die zich aan het leven vastklampt.

'If you do wanna go out, give it a shout!' Dat is het levensmotto van Robin Cavendish (Andrew 'Spider-Man' Garfield), een achtentwintigjarige theehandelaar die in de jaren vijftig in Kenia polio oploopt en van de dokters te horen krijgt dat hij hooguit nog drie maanden te leven heeft. In plaats van jammerend in zijn ziekenhuisbed te blijven liggen, knutselt de tot de nek verlamde Brit met de hulp van wetenschapper Teddy Hall (Hugh Bonneville) een rolstoel met een ingebouwd beademingsapparaat in elkaar. Dankzij de uitvinding kan Cavendish niet alleen met zijn vrouw (Claire Foy) en zoon de wereld blijven rondreizen en zijn leven met zesendertig jaar rekken, door zijn pionierswerk en uitvindingen verbetert hij ook de levenskwaliteit van vele duizenden lotgenoten. Andy Serkis, beter bekend als de acteur die met zijn motioncapturewerk in onder meer de The Lords of the Rings-trilogie (Gollum) en King Kong (de aap) de techniek hielp revolutioneren, had zo zijn redenen om het waargebeurde verhaal van Cavendish te verfilmen. Jonathan, de zoon van Cavendish, is een producent met wie hij samen het in motioncapturefilms gespecialiseerde Imaginarium Studios heeft opgericht. Die wist dat Serkis graag eens een film wilde regisseren en dat het onderwerp hem niet vreemd was: Serkis' moeder gaf les aan andersvalide kinderen, zijn vader zette in Bagdad een ziekenhuis op en zijn zus heeft multiple sclerose. De debuterende regisseur en scenarist William Nicholson ( Shadowlands, Gladiator) blijven ver uit de buurt van de karikaturale tearjerker. Ook al krijg je soms de indruk dat het allemaal wat te rooskleurig wordt voorgesteld, Serkis' behandelt Cavendish' levensverhaal op een integere manier en laat bovendien wat humor in zijn film doorsijpelen. Een bezoek aan Spanje in een omgebouwde bestelwagen, waarbij de ademhalingsapparatuur het laat afweten te midden van een afgelegen berglandschap, eindigt zelfs op een uitbundige fiësta. Elders wordt de kille wetenschappelijke gründlichkeit van de Duitsers bij hun behandeling van poliopatiënten op licht sarcastische wijze op de korrel genomen. Breathe is een aangrijpend melodrama over een man die zich onvermoeibaar en ten dienste van poliopatiënten aan het leven vastklampte, tot hij uiteindelijk de tol betaalde voor het jarenlange gebruik van het beademingsapparaat dat hij had uitgevonden.