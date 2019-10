Canvas brengt de razendactuele tv-film Brexit: The Uncivil War, een pleidooi om ons te verdiepen in de impact van sociale media.

Zelfs over een fílm over de brexit raken de Britten het niet eens, al waren de kritieken op deze Channel Four-productie toch vooral lovend. Kijk mee hoe de twee kampen hun campagne op poten zetten.

Brexit: The Uncivil War opent met een fictieve scène: Dominic Cummings, destijds hoofd van de Vote Leave-campagne, tegenwoordig speciaal adviseur van de regering-Johnson, legt in een hoorzitting uit dat zijn toehoorders geen idee hebben van hoe technologie de Britse politiek verandert. Waarop de film terugkeert naar 2015. Cummings (vertolkt door Benedict Cumberbatch) weigert aanvankelijk Vote Leave te leiden, omdat hij een afkeer heeft van Westminsterpolitiek, maar hapt toch toe wanneer hem de volledige controle beloofd wordt. Het is het begin van menig gevecht met eurosceptische parlementsleden die klassieke campagnemethodes met posters, flyers, huisbezoeken en telefoontjes prefereren. Cummings en zijn analisten daarentegen vertrouwen op algoritmes en microtargeting.

Hoe dan ook een ontnuchterende masterclass in hedendaagse politiek.

In het andere kamp is Craig Oliver (Rory Kinnear) de strateeg. Uit onderzoek met focusgroepen maakt hij op dat de onbesliste kiezers vooral bekommerd zijn om jobs en de economie. Cummings leert ondertussen uit cafébezoeken dat de kern eerder 'verlies van controle' is. Hij kiest er ook voor om niet het Remain-kamp aan te vallen maar de klemtoon te leggen op de eigen boodschap. Dat leidt uiteindelijk tot de ondertussen bekende slogan 'Take back control' (geïnspireerd op een boek over kinderverzorging).

Al is de fysieke gelijkenis niet zo groot, Benedict Cumberbatch is geweldig als de neurotische arrogante analist Cummings - een egoïst met een sloopkogel, volgens een tegenstander - die als geen ander de sociale media wist te gebruiken voor zijn doeleinden. Scenarist James Graham ziet Brexit trouwens niet per se als een waarschuwing voor de macht van sociale media, eerder als een pleidooi om ons te verdiepen in de impact ervan. Het levert hoe dan ook een ontnuchterende masterclass in hedendaagse politiek op.

En wat die openingsscène betreft: in het echte leven heeft Cummings geweigerd om in een parlementaire hoorzitting vragen te beantwoorden.