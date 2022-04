Na twee afleveringen van De slimste mens te mogen presenteren, heeft Bart Cannaerts de smaak te pakken. Nu mag de comedian ook quizmaster spelen in De dag van vandaag, een nieuw quizprogramma op Eén. Hij wordt bijgestaan door Studio Brussel-presentatrice Fien Germijns, die elke avond bij een ander gezin in de zetel ploft om de ontknoping live te volgen.

Er zijn al veel quizprogramma's. Hoe houdt De dag van vandaag het format fris?

...

Er zijn al veel quizprogramma's. Hoe houdt De dag van vandaag het format fris? Fien Germijns:Om te beginnen worden de vragen de dag zelf opgesteld, wat volgens mij redelijk uniek is. Veel actueler dan onze vragen kan het niet worden. Daarnaast wordt de quiz gespeeld door bekende Vlamingen die het niet tegen elkaar opnemen, maar samen proberen om het prijzengeld te winnen voor een gezin dat naar de quiz kijkt. En dan kom jij live bij dat gezin de finale volgen. Germijns:Het wordt nog spannend of we wel met al onze camera's en draden in de lift van een appartementsgebouw zullen passen. We willen dat de mensen verrast worden door onze komst. Ik ben heel benieuwd waar ik terecht ga komen en hoe het gezin televisie kijkt: zitten ze allemaal samen onder een fleecedekentje of kijken ze eerder apathisch? Ga ik nog kunnen ruiken wat ze die avond hebben gegeten? Eigenlijk is De dag van vandaag een beetje voyeuristisch. (lacht) Mochten er lezers meekijken: ik vind het fijn als er chips in huis zijn. Het spel lijkt me enigszins frustrerend voor de gezinnen die de BV's zien verliezen, zonder dat ze kunnen ingrijpen. Germijns: Ik kan al verklappen dat ik een troostprijs zal meenemen, en de kans is groot dat het iets lekkers wordt om voor de televisie te eten. Dan zal het hele dorp alsnog jaloers zijn. En als de mensen verliezen zullen ze ook blij zijn, want dan gaat het geld naar de prijzenpot van morgen en maakt een ander gezin kans om meer te winnen. (lacht) Grapje, niemand denkt zo, maar het zou wel nobel zijn. 's Morgens presenteer je de ochtendshow op Studio Brussel, 's avonds ga je quizzen. Het worden lange dagen. Germijns:Toen Bart me belde om te vragen of ik mee wilde doen, zei ik om die reden meteen nee. Maar ik vond het zo'n leuk concept, dat ik tegen het einde van ons gesprek helemaal mee was. Mijn plan is om de dag op te splitsen: na het ochtendblok op StuBru ga ik vier uur slapen, daarna neem ik een douche en bezoek ik de kijkers. Als ik daarna nog eens vier uur slaap, is dat eigenlijk voldoende, hè?