De komische animatieserie Tuca & Bertie is vanaf nu te zien op Netflix.

Fans van BoJack Horseman gaan alvast op hun achterste poten staan. De bedenkers van de lotgevallen van het werkloze, depressieve showbizzpaard zijn terug met Tuca & Bertie, eveneens een komische animatieserie voor volwassenen en met dieren in de hoofdrollen. Dit keer voltrekt de actie zich niet in de marge van de entertainmentindustrie, wel in een appartementsblok dat wordt bewoond door vreemde vogels van diverse pluimage. Centraal staan Tuca, een levendige toekan met - ook figuurlijk - een grote bek, en Bertie, een bedeesd, angstig zangvogeltje dat zich door haar gevederde vriendin laat doen. Raphael Bob-Waksberg, de bedenker en showrunner van BoJack Horseman, treedt enkel op als producent en liet het creatieve gedeelte volledig over aan illustrator Lisa Hanawalt.