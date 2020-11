Een integer drama van Felix van Groeningen met Timothée Chalamet in de hoofdrol.

Na vijf succesvolle Belgische films, waaronder het voor een Oscar genomineerde The Broken Circle Breakdown, trok Felix van Groeningen richting Hollywood. Voor Amazon Studios en Plan B Entertainment, het productiehuis van Brad Pitt, draaide hij er Beautiful Boy, een integer drama over een tiener met een drugsverslaving en hoe je daar als ouder mee omspringt.

Hoe kun je immers je volwassen tienerzoon helpen als die verslaafd is aan methamfetamine en misschien niet gered wil worden? Hem laten vallen en angstvallig wachten op het nieuws dat hij aan zijn verslaving bezweken is? Of toch maar je ouderhart laten spreken en je zoon bijstaan op de weg naar rehabilitatie?

Het zijn vragen waarmee David Sheff (Steve Carell) worstelt, een journalist die almaar meer verontrust is door het druggebruik van zijn achttienjarige zoon. De eigenzinnige Nic (Timothée Chalamet) liegt en steelt om aan zijn volgende dosis crystal meth te raken, en hoe David zich ook inspant om de verslaving van zijn zoon te begrijpen, de hele familie - inclusief de bezorgde stiefmoeder Karen (Maura Tierney) - komt onder druk te staan.

Familiale ellende en het aftasten van grenzen zijn thema's waar Van Groeningen graag naar teruggrijpt - zie De helaasheid der dingen en Belgica. Kregen die kronieken nog een liederlijke Vlaamse insteek, dan is Beautiful Boy pure ernst. Van Groeningen vertrok dan ook van twee memoires: enerzijds het boek waarin The New York Times-journalist David Sheff schreef over zijn verslaafde zoon, anderszijds dat waarin die laatste terugblikt op zijn neerwaartse spiraal. Die dubbele kijk vormt de kern van dit niet-chronologisch vertelde en fraai gefotografeerde verhaal, waarvoor zowel Van Groeningens vaste monteur Nico Leunen als cameraman Ruben Impens mee de oversteek naar Hollywood maakten.

Bijzonder is ook de chemie tussen de hoofdrolspelers. Call Me by Your Name-revelatie Timothée Chalamet is innemend als zoon Nic, ook al heeft hij een verontrustende donkere kant. En na Foxcatcher toont Steve Carell, een man die we vooral kennen als komiek, opnieuw wat voor een klasbak hij is in meer dramatische rollen.

Beautiful Boy is een film zonder valse pathos, die vooral laat zien hoe mooi onvoorwaardelijke liefde kan zijn.

Beautiful Boy Vrijdag 27/11, 21.20, Canvas

