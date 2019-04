Vertrouw niemand, en nog het minst van al jezelf. Dat blijkt de gedachte achter Informer, een terecht hoog aangeschreven thrillerserie van BBC-makelij die nu in zes afleveringen van telkens een uur door Canvas wordt uitgezonden.

Informer is niet alleen goed geschreven, gemaakt en geacteerd, zonder prekerig te doen zegt de reeks ook iets over de pijnen en de uitdagingen van migratie en de multiculturele samenleving. En zoals u allicht weet, zijn dat er nogal wat.

Nadat een zelfmoordterrorist zichzelf en vele anderen heeft opgeblazen in hartje Rotterdam, ontdekt de Britse antiterreureenheid CTSU dat de man zich daarvoor een tijdje had opgehouden in Londen, mogelijk om daar een aanslag te plannen. De ervaren ex-undercoveragent Gabe Waters (Paddy Considine) en zijn vers van de boom geplukte partner Holly Morten (Bel Powley) worden op de zaak gezet. Wanneer een van hun belangrijkste informanten in extremistische kringen overloopt en vervolgens verdwijnt, rekruteren ze op slinkse wijze de kleine crimineel Raza (Nabhaan Rizwan), de oudste zoon van een gezin van Pakistaanse migranten. Al snel raakt die verstrikt in een web van intriges, schijnmanoeuvres en paranoia.

Voor alle zekerheid: de premisse mag dan wel herinneren aan die van eender welk seizoen van 24 of Homeland, met die Amerikaanse series heeft Informer voorts weinig te maken. De personages zijn niet van bordkarton - en al helemaal niet zwart-wit - en hard-boiled actie is schaars. Ook de niet-lineaire verhaallijn prikkelt: de serie begint met een dodelijke schietpartij in een koffiebar en gaat dan een jaar terug in de tijd om stap voor stap de identiteit te onthullen van de man (of vrouw) die de trekker overhaalt. Is het Raza die zijn zorgvuldig gecreëerde persona niet meer van zichzelf kan onderscheiden, of toch iemand anders?

Het oog krijgt ook wat: Londen en omgeving lijken wel extra personages in Informer. Raza beweegt zich door steeds wisselende decors, van de drukke straten in het bruisende centrum van Londen, via hippe stadsdelen als Hackney tot de troosteloze projects van Thamesmead. Reken daar nog de puike acteerprestaties bij van Paddy Considine ( Peaky Blinders, Hot Fuzz), Bel Powley (The Diary of a Teenage Girl) en het intrigerende talent Nabhaan Rizwan, en u zit goed voor een slordige zes uur spanning.