Het script van seizoen twee van 'The Mandalorian' wordt blijkbaar bijzonder goed geheimgehouden. Vanaf vrijdag 30 oktober komen we alles te weten.

Doordat seizoen 1 van The Mandalorian bij ons bijna een jaar na de officiële release verscheen, tegelijk met de launch van Disney+, waren alle plotlijnen vooraf al gelezen, geanalyseerd en geïnternaliseerd door de fans. (Niet dat ze daar veel werk mee hadden.) De gebeurtenissen van het tweede seizoen worden echter beter geheimgehouden dan de plannen van de Death Star. Dit is wat we al weten:

'You must reunite it with its own kind.' The Mandalorian krijgt de opdracht om Baby Yoda naar huis te brengen, en moet contact zoeken met een mysterieuze groepering waarmee zijn eigen volk in onmin leeft: de Jedi.

Seizoen 1 was zelfs naar Star Wars-maatstaven simpel en rechtlijnig. Bedenker Jon Favreau belooft voor de nieuwe jaargang méér verhaallijnen en een gevoelige expansie van het Mandalorian-universum. Dat was ook nodig, want het succes van de reeks maakt een gevoelige expansie van het aantal jaargangen heel waarschijnlijk.

Aan grote namen ook dit keer geen gebrek. Nieuwe castleden in dit seizoen zijn onder meer Timothy Olyphant ( Deadwood, Justified) en Rosario Dawson ( Sin City en alle Marvelseries op Netflix). Achter de camera duiken voor het eerst Robert Rodriguez (Sin City), Peyton Reed (Ant-Man) en showrunner Favreau op. Bryce Dallas Howard, de acterende dochter van Ron die een aflevering van het eerste seizoen regisseerde, keert terug.

In de vijfde aflevering van het eerste seizoen liep een mysterieuze figuur voorbij de camera van wie de fans dachten dat het Boba Fett was. Zou kunnen, want een tijdje terug werd bevestigd dat de populaire premiejager uit onder meer The Empire Strikes Back (1980) en Attack of the Clones (2002) een rol krijgt in het nieuwe seizoen. Voor de leek: u herkent Boba Fett aan het masker dat hem onherkenbaar maakt.

Aangezien ook The Mandalorian zijn masker niet afzet, wordt druk gespeculeerd over het feit of Pedro Pascal ( Game of Thrones, Narcos) nu écht degene is die de zwijgzame premiejager speelt, zoals de aftiteling aangeeft. De officiële versie is: 'Ja, maar niet altijd.' Pascal zou in minstens één aflevering van het eerste seizoen vervangen zijn door Brendan Wayne, een kleinzoon van John. Mocht Mando in het tweede seizoen echter zijn ware identiteit onthullen, zal voor iedereen duidelijk worden wat de kenners allang weten: het is eigenlijk Andy Peelman.

The Mandalorian - seizoen 2 Vanaf vrijdag 30/10, Disney+

