Wie wil kennismaken met de gortdroge, zwartgallige humor van stand-upcomedian Anthony Jeselnik, kan vanaf nu terecht bij Netflix.

Anthony Jeselnik zit in de lift, en die gaat hard richting het penthouse in de comedyhemel. De gladjes ogende stand-upcomedian die in het begin van dit decennium nog moppen verzon voor de celebrity roasts op Comedy Central (waarbij bekende figuren als Charlie Sheen, Roseanne Barr en - jawel - Donald Trump compleet belachelijk werden gemaakt voor de camera's) mag van Netflix flink uithalen in zijn nieuwe zaalshow Fire in the Maternity Ward. Vanuit The Town Hall in New York lanceert hij zijn favoriete projectielen. Zoals de titel van de show al doet vermoeden zijn dat gortdroge, zwartgallige humor en niet altijd even fijngevoelige observaties. Gefundenes fressen voor mensen voor wie een mop over baby's laten vallen geen brug te ver is, te mijden voor kersverse moeders en emotionele vaders.