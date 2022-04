Een verrassend onglamoureuze Nicole Kidman als hoofdpersonage in 'Roar', een serie waarin de werkelijkheid in elke aflevering op een gegeven moment uit de hengsels wordt gelicht.

Benieuwd of de Oscarwinst van CODA meer volk naar Apple TV+ lokt, maar het platform is er in elk geval klaar voor. Niet alleen heeft het sinds de lancering eind 2019 gestaag een kleine, maar diverse en fijne catalogus opgebouwd (met onder meer The Morning Show, Ted Lasso, Mythic Quest en Mr. Corman), het lijkt sinds kort bovendien een tandje bij te steken, met ambitieuzere en vooral frequentere releases als Pachinko, Severance en The Last Days of Ptolemy Grey. Dat de streamingzender daarbij niet de minste namen aantrekt, blijkt eens te meer uit de anthologiereeks Roar, waarin onder anderen Nicole Kidman, Issa Rae, Alison Brie, Cynthia Erivo en Merritt Wever komen uitbeelden wat het in dit tijdsgewricht betekent om een vrouw te zijn. Ook achter de schermen is Roar een heel vrouwelijke serie: de acht uiteenlopende episodes werden uit de gelijknamige verhalenbundel van de Ierse schrijfster Cecilia Ahorn geplukt - u kent de adaptatie van haar debuutroman PS, I Love You - en naar het scherm vertaald door GLOW-bedenkers Liz Flahive en Carly Mensch. Ondanks hun verscheidenheid hebben ze twee dingen met elkaar gemeen. Het eerste is vanzelfsprekend het vrouwelijke perspectief, het tweede dat de werkelijkheid in elke aflevering op een gegeven moment uit de hengsels wordt gelicht: een herkenbaar uitgangspunt wordt plots met een toets magisch-realisme, sciencefiction of fantasy bedacht. In The Woman Who Disappeared speelt Issa Rae (Insecure) een schrijfster die in LA over de verfilming van haar succesroman komt vergaderen, om in een ruimte vol witte mannen te ontdekken dat ze onzichtbaar geworden is. De episode, die verwant is aan Jordan Peeles reboot van The Twilight Zone (2019-2020), is creepy maar niet bijster subtiel. Dat ligt helemaal anders in The Woman Who Ate Photographs, een magnifiek kortverhaal over een vrouw van middelbare leeftijd die op roadtrip met haar dementerende moeder vakantiekiekjes uit haar kindertijd begint te verslinden - bij elke nieuwe foto krijgt ze een heel levendige flashback naar het moment waarop die werd genomen. Een verrassend onglamoureuze Nicole Kidman is geweldig als het hoofdpersonage, dat voortdurend tussen de rol van ouder en kind switcht. Terwijl ze haar zoon moet loslaten omdat hij naar de universiteit vertrekt, probeert ze met herinneringen aan haar kindertijd het verlies van haar eigen moeder uit te stellen. Als die episode een indicatie is voor de rest van Roar, dan hopen wij voor u dat de paashaas een abonnement op Apple TV+ bij heeft.