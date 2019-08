Canvas haalt 'All The President's Men', de Watergatethriller van Alan J. Pakula, nog eens van onder het stof.

'The thinking man's Jaws', schreef The New York Times bij de release van deze Watergatethriller van Alan J. Pakula. Dat was dan wel een knipoog naar Peter Benchley's haaienroman en niet naar de film - Spielberg zou Jaws pas een maand later releasen -, ook Pakula weet uit lange gesprekken suspense te puren.

Dit verhaal over het onderzoek van The Washington Post-reporters Bob Woodward en Carl Bernstein (Robert Redford en Dustin Hoffman) naar de rol die het Witte Huis van president Nixon speelde bij de inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij blijft een dwingende hommage aan de onderzoeksjournalistiek.