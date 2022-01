Dé blikvanger van A Star Is Born, Bradley Coopers update van een tragische showbizzromance die voor het eerst in 1937 werd verfilmd? Dat is zonder twijfel Lady Gaga.

De popdiva speelt in A Star is Born haar eerste grote filmrol en maakt voor het eerst duidelijk dat ze flink kan acteren, ook zonder dikke lagen make-up, gekke pruiken en extravagante outfits. Gaga speelt Ally, een serveerster die bijverdient als barzangeres. Als de beroemde countryrocker Jackson Maine (Bradley Cooper) na een optreden halfdronken een bar in Hollywood binnenstrompelt, staat Ally op het punt om La vie en rose te zingen. Jackson raakt gefascineerd door haar en nodigt haar uit om samen met hem op te treden. Hun uitvoering van een liedje dat ze net had geschreven - Shallow, dat in 2019 de Oscar voor beste lied won - maakt van haar een YouTube-sensatie. De twee gaan samen op tournee, worden verliefd en trouwen, maar hun relatie komt onder druk te staan als Jackson met drank- en drugsproblemen begint te worstelen en geplaagd wordt door tinnitus. The Hangover-ster Bradley Cooper schoolde zich voor dit romantische muziekdrama niet alleen om tot een verdienstelijk gitarist en zanger, hij maakte met deze film ook zijn debuut als regisseur. Zijn remake is de vierde officiële Hollywoodverfilming van deze tranentrekker - tenminste als je George Cukors vergelijkbare What Price Hollywood? (1932) er niet bij telt. Deze variant speelt zich niet af in de filmindustrie - zoals het origineel - maar in de muziekwereld, en situeert zich zo in het verlengde van de versie uit 1976 met Barbra Streisand en Kris Kristofferson. Ook andere eerdere versies hebben Cooper beïnvloed, maar toch weet hij het verhaal over de oude mentor die een stap opzij zet voor een jonge leerling een verrassend nieuw perspectief te geven. Cooper stelt de countryrock van Jackson voor als emotioneel oprechter dan de gefabriceerde dancepop die Ally onder druk van haar manager maakt. Zo wordt A Star Is Born eveneens een beschouwing over kunst versus commercie, zonder het ontroerende liefdesverhaal tussen Ally en Jackson - de chemie tussen Gaga en Cooper spat van het scherm - uit het oog te verliezen.