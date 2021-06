In 'A Simple Favor', een verhaal over duistere verledens en geheime identiteiten, wordt er geknipoogd naar de rijke geschiedenis van de noir.

Stephanie is een irritant vrolijke alleenstaande moeder die onder meer over recepten vlogt. Veel moeilijker te doorgronden is Emily, de stijlvolle pr-directeur van een modebedrijf met zwarte Porsche en moderne villa. Op het eerste gezicht zijn ze elkaars tegenpolen, maar al snel - en met behulp van enkele martini's - worden ze goede vrienden, delen ze bedgeheimen en beklagen ze zich over geldproblemen. Maar dan vraagt Emily aan Stephanie om haar zoontje aan de school op te pikken - a simple favor - en verdwijnt ze. Wanneer Emily vervolgens levenloos in een meer wordt gevonden, blijkt dat ze niet alleen serieuze leverschade had, er zit ook aardig wat heroïne in haar lijf. Emily's man blijkt bovendien een dure levensverzekering op haar te hebben afgesloten. En dat is maar het begin van een pak plotwendingen waarbij het een mens duizelt. Niet dat er niet gelachen mag worden. De regisseur van A Simple Favor (2018) is Paul Feig, die eerder Bridesmaids, Spy, de Ghostbusters-remake en afleveringen van The Office US en Arrested Development in goede banen leidde. Hier kiest hij voor donkerder humor - de film is al een 'mommy noir' genoemd. En opnieuw toont Feig dat hij geweldig met actrices kan werken. Zowel Anna Kendrick (Stephanie) als Blake Lively (Emily) is een plezier om naar te kijken. In dit verhaal over duistere verledens en geheime identiteiten wordt er vanzelfsprekend al eens geknipoogd naar de rijke geschiedenis van de noir. 'Are you trying to Diabolique me?' zo vraagt Stephanie op zeker moment aan Sean, een verwijzing naar Henri-Georges Clouzots klassieker Les diaboliques (1955), waarin twee vrouwen een plan uitdokteren om de man die ze delen uit de weg te ruimen. Op de soundtrack staat nog wel wat vintage Frans materiaal, van Jean-Paul Kellers Ça c'est arrangé over Serge Gainsbourg en Brigitte Bardots Bonnie and Clyde tot Jacques Dutroncs Les cactus. Alsof Feig, die haast altijd een zijden corsage van de Franse kleermaker Charvet op de revers van zijn driedelige pak draagt, zijn liefde voor 'all things French' nog eens extra in de verf wil zetten. Puur cinematografisch blijft A Simple Favor in de schaduw van de klassieke noir, en het scenario is wat langgerekt, maar de dialogen, de vele plotwendingen en de prestaties van Kendrick en Lively maken de film een plezier om naar te kijken.