99 Homes laat het lot zien van gewone mensen die de dupe werden van 'omgekeerde hypotheken' en andere dubieuze kredietformules.

'Amerika redt de verliezers niet. Amerika is gebouwd op winnaars redden, door voor een natie van de winnaars te gaan, vóór de winnaars, door de winnaars.'

Zo weet u meteen wat voor vlees u in de kuip hebt met vastgoedmakelaar Rick Carver (Michael Shannon), een blufferige opportunist die ten tijde van de kredietcrisis in Florida fortuin maakt door in beslag genomen huizen op te kopen en met woekerwinst weer van de hand te doen. Steevast vergezeld door enkele botte agenten vertelt Carver mensen dat er beslag is gelegd op hun huis en dat ze dat stante pede moeten verlaten. Dat heeft hij ook gedaan bij Dennis Nash (Andrew Garfield), een alleenstaande vader en werkloze bouwvakker. Dennis heeft daarop met zijn inwonende moeder Lynn (Laura Dern) noodgedwongen zijn intrek genomen in een motel. Hij sluit een deal met de duivel: door voor Carver te gaan werken wil hij zijn huis terugverdienen.

Over het barsten van de vastgoedbubbel zijn uitstekende drama's gedraaid, zoals Margin Call (2011) of The Big Short (2015) , maar veelal focussen die op Wall Street en jonge beurshonden. 99 Homes - de titel is een verwijzing naar de slogan 'We are the 99 percent' van de Occupy-beweging - laat het lot zien van gewone mensen die de dupe werden van 'omgekeerde hypotheken' en andere dubieuze kredietformules.

De Iraans-Amerikaanse regisseur Ramin Bahrani had voordien al indiefilms over migranten en outsiders aan de onderkant van de Amerikaanse maatschappij gedraaid, zoals Man Push Cart (2005), Chop Shop (2007) en Goodbye Solo (2008). In 99 Homes (2014) voegt hij daar een thrillerelement aan toe: gladjanus Carver licht ook banken, andere makelaars en huiseigenaren op, louche zaken waarvoor hij Nash almaar meer inschakelt. Zo gaat 99 Homes uiteindelijk vooral over de morele strijd die Nash met zichzelf voert: hoe ver wil hij gaan om zijn familie te beschermen.

99 Homes Vrijdag 3/4, 21.20, Canvas

