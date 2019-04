True crime tv-tip: het verlangen naar status doet mensen totaal ontsporen

De true crime-docu Oxygen Crime: Dying to Belong toont mensen die zo obsessief naar status verlangen dat ze beginnen te moorden.

Het zijn gouden tijden voor true-crimefanaten, en naar verluidt zijn vooral vrouwelijke kijkers verlekkerd op verhalen over halfgare seriemoordenaars, mesjogge pedofielen en in de tuin verborgen lijken. De Amerikaanse betaalzender Oxygen Media, ooit leverancier van allerhande realityshows, denkt dat in elk geval en profileert zich sinds 2017 als een thuishaven voor (voornamelijk vrouwelijke) liefhebbers van het genre.

Een van de reeksen die daar van de band rolden, is Dying to Belong, met een premisse die zo mogelijk nog hallucinanter is dan de verzamelde tapes van Ted Bundy. Het gaat over mensen met een obsessief verlangen naar status en aanzien in de maatschappij die net daardoor ontsporen. U ziet onder meer een wanhopige kandidaat-politicus (duh), een tiener die gaat moorden om indruk te maken op zijn vrienden en een moeder die een cheerleader molt omdat die concurrentie vormt voor haar dochter.