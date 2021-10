OnlyFans had een braaf sociaal medium moeten worden. Kunstenaars zouden er exclusief werk kunnen tonen en yogi's of tattoo-artiesten zouden er hun lessen kunnen posten, en dat allemaal tegen een vaste maandsom die ze krijgen van hun zogenaamde 'fans'. Maar dat was buiten de pornosector gerekend.

Tijdens de pandemie vond de ene na de andere maker van erotische en seksuele content zijn weg naar OnlyFans. Ze konden er achter een betaalmuur hun gang gaan, zonder rekening te moeten houden met producers of regisseurs. In een mum van tijd stond OnlyFans synoniem voor seks. Het is te zeggen: tot het bedrijf in augustus aankondigde porno te bannen. Die beslissing werd echter snel teruggedraaid. Volgens sceptici was het een promostunt. Hoe dan ook: het heeft gewerkt. Ook voor regisseuse Cheeru Mampaey, die zich het voorbije jaar boog over OnlyFans in Vlaanderen voor een gloednieuwe docureeks op Streamz. Wanneer heeft OnlyFans je interesse gewekt? Cheeru Mampaey: Het Konijn, mijn productiehuis, werkt vaak samen met Nederlandse partners. Zo merkten we in het begin van de pandemie hoe populair het platform daar was. Ik wilde onderzoeken hoe het in België zat. OnlyFans is een soort Instagram next level. Op Instagram zie je steeds meer bloot, OnlyFans is de logische volgende stap. Voor de leken: hoe onderscheidt OnlyFans zich van gewone porno? Mampaey: Makers kunnen er content aanbieden via een soort abonnement. Afhankelijk van hoe populair ze zijn, rekenen ze 5 of 50 euro aan. Bovendien is er interactie mogelijk: fans kunnen creators om persoonlijke video's vragen. De content is heel divers, van filmpjes voor ballonfetisjisten tot dick ratings, video's waarin mannen hun lid laten beoordelen. Mampaey: Ik heb veel bijgeleerd, ja. (lacht) Het is een plek waar iedereen zijn ding kan en mag doen, en dat is behoorlijk fascinerend. Zo zijn er mensen met een rookfetisj: ze kijken graag toe hoe iemand rookt. Hoe de sigaret vastgehouden wordt, is daarbij blijkbaar erg belangrijk. Ik wist verder dat er in Japan automaten bestaan waar je gedragen slipjes kan kopen, maar realiseerde me niet dat je die eveneens via OnlyFans kunt aanschaffen. Er is een wereld voor me opengegaan.