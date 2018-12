Joris Hessels over de opvolger van 'Radio Gaga': 'Troost bieden kan verdergaan dan WhatsApp'

In De weekenden volgt de tv-maker een jaar lang negen mensen die in 2018 een ommekeer meemaakten: van een schooldirectrice die na veertig jaar in het onderwijs een stap terugzet, tot een man die na het overlijden van zijn vrouw alleen met hun kinderen verder moet. Gedurende een jaar filmen de negen zichzelf en spreken ze elke maand in het wijnkasteel van Haksberg af om met elkaar te praten over wat er in de afgelopen weken gebeurd is. 'Dat is best een pittig engagement', beseft Joris Hessels. 'Ze hebben zich tijdens dat jaar dus heel kwetsbaar opgesteld.'

Delen Uit angst om verkeerde dingen te zeggen, zeggen we te vaak liever niets.

Had je het gevoel dat je met Radio Gaga niet altijd diep genoeg kon gaan?

Joris Hessels: Die drie jaar waren heel fijn, maar op het einde voelde ik de noodzaak aan gesprekken die langer duurden dan een uur. Ik wilde die mensen bij me houden, hen volgen in hun dagelijkse leven. Zo is stilaan het idee voor De weekenden ontstaan.

Je noemt het programma een oefening in empathie. Luisteren mensen te weinig naar elkaar?

Hessels: Ik denk het wel. We moeten elkaar niet alleen de vraag 'hoe is het?' stellen, maar ook de tijd nemen om te luisteren naar het antwoord. Ik merk sinds Radio Gaga dat veel mensen me aanspreken met hun verhalen. Je voelt dat ze gehoord willen worden. Uit angst om verkeerde dingen te zeggen, zeggen we te vaak liever niets. Als dit programma daar een beetje verandering in kan brengen, zal ik heel gelukkig zijn.

Is dat ook gelukt met deze groep?

Hessels: We hebben gemerkt dat de deelnemers steeds vaker in elkaars filmpjes opdoken. Iedereen heeft zijn rugzak, zijn waarheid. Hoe meer je samen kunt dragen, hoe sneller alles wat lichter weegt. Dat klinkt misschien een beetje Bond Zonder Naam, maar het is wel zo. (lacht)

Het is weer de periode van de jaaroverzichten. Hoe blik jij terug op De weekenden?

Hessels: Ik ben dankbaar om vast te stellen dat die mensen elkaar gaandeweg beter leerden kennen en helpen. En dat troost bieden verder kan gaan dan een vluchtig WhatsApp-berichtje.