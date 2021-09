He's back, bitches! Het contract dat komiek en voormalig Daily Show-presentator Jon Stewart met streamingzender Apple TV+ tekende, plaatst hem voor het eerst sinds 2015 weer op de plaats waar hij volgens velen thuishoort: in de pluchen zetel van de talkshowhost.

In The Problem with Jon Stewart praat Stewart tweewekelijks een uur lang over één enkel onderwerp. Voor een livepubliek. Met de hem kenmerkende mix van satire en scherpe interviews. Hoezee! Je moet allicht een Amerikaan zijn om de waarde van dat nieuws in te schatten. Jon Stewart zat The Daily Show voor van 1999 tot 2015, een periode waarin de onmondigheid van de tv-journalistiek talkshowhosts tot nieuwe bewakers van de rechtvaardigheid bombardeerde. Tot presentators omgeschoolde comedians als Stephen Colbert, John Oliver en Jimmy Kimmel kregen een stem in het debat, maar Stewart werd als scherpste van het pak een nationaal icoon. Alleen ging hij tegen 2015 zo hard in de politieke kant van zijn werk op dat de grap steeds vaker achterwege bleef. Zoals Trevor Noah, zijn opvolger bij The Daily Show, achteraf stelde: 'Jon was te kwaad geworden.' Hij werd uitgewuifd door beroemde voor- en tegenstanders als toenmalig president Barack Obama en zijn favoriete Republikeinse sparringpartner John McCain, die hem met een welgemeend 'So long, jackass!' richting coulissen begeleidde. Stewart bleef de afgelopen jaren wel wegen op het politieke debat. Hij heeft met succes voor een uitgebreide gezondheidszorg voor de reddingswerkers van 9/11 gelobbyd en probeert nu hetzelfde te doen voor oorlogsveteranen. En vorig jaar kwam hij in een klein stormpje terecht toen hij als gast van zijn voormalige protegé Stephen Colbert zijn overtuiging uitte dat covid-19 in een lab in Wuhan ontstaan was - een mening die vooral bij aanhangers van complottheorieën populair is. Welke problemen The Problem with Jon Stewart zal aankaarten, wordt vooralsnog angstvallig geheim gehouden, maar aangezien het persbericht het heeft over onderwerpen 'die deel uitmaken van de nationale conversatie of Stewarts eigen lobbywerk', kun je wel enkele gerichte gokjes wagen. Daarnaast zijn we benieuwd of er een vervolg komt op het aankondigende filmpje voor de show, dat afgelopen zomer online kwam. Daarin werd onder de titel 'Cum Dog Billionaires' de spot gedreven met de ruimtewedloop van Jeff Bezos, Elon Musk en Richard Branson, die stuk voor stuk de dampkring verlieten in een raket gemodelleerd naar hun lul. Ja, we zijn blij dat hij terug is.