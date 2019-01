Hitserie 'De luizenmoeder' krijgt Vlaamse remake, met Els Dottermans als meedogenloze juf

In Nederland was de serie Luizenmoeder, over het wel en wee van het lerarenkorps van een basisschool, hun iets te politiek correcte directeur en bemoeizieke ouders, een regelrecht fenomeen en een onverwachte kijkcijferhit. In de Vlaamse remake herkennen we, naast Lynn Van Royen en Tom Audenaert onder meer Els Dottermans, die de meedogenloze juf Els speelt. Zij begint elke les met een kleuterliedje ('Hallo allemaal!') en ligt voortdurend in de clinch met de ouders.

Juf Ank, jouw personage in de Nederlandse versie, ontpopte zich in een iconisch tv-personage.

Els Dottermans: Ik heb wel fragmenten van de originele reeks gezien, maar heb er toch mijn personage van gemaakt. Aanvankelijk deed ik zelfs auditie voor een andere rol, maar toen me gevraagd werd om juf Els te spelen, heb ik niet geaarzeld. Ze is iemand die haar job heel ernstig neemt.

Delen De luizenmoeder is geen realistische weergave van wat op een school gebeurt, maar een serie die vertrouwde situaties uitvergroot en onze overbetutteling van kinderen in vraag stelt.

Ik was vooral een tikkeltje bang van haar.

Dottermans: Oei! Ja, ze is licht autistisch. Empathie is haar vreemd. Ze is een goede leerkracht, maar het contact met de ouders loopt wat stroef. Haar privéleven wordt niet helemaal uitgevlooid, maar er worden wel tipjes van de sluier opgelicht en je voelt dat er een eenzame, gekwetste vrouw in haar schuilt.

Is de Vlaamse remake niet wat politiek correcter?

Dottermans: Regisseur Maarten Moerkerke en de scenaristen hebben de reeks bewerkt voor het Vlaamse publiek. Wij Vlamingen zijn nu eenmaal niet zo assertief als de Nederlanders. De luizenmoeder is trouwens geen realistische weergave van wat op een school gebeurt, maar een serie die vertrouwde situaties uitvergroot en onze overbetutteling van kinderen in vraag stelt. Het is op een leuke, geestige manier gebracht - niet hilarisch, maar subtiel. En er zit ook een kern van waarheid in.

Is de lagere school een wereld waar jij, als moeder van twee, alles van kent?

Dottermans: Zeker. Mijn kinderen zijn intussen 20 en 21. Ze hebben hun lagereschooltijd dus al een tijdje achter de rug, maar ik herken de manier waarop ouders hun steentje willen bijdragen op school. Daar is op zich niets mis mee, maar soms gaan ze daarin te ver.

In welke zin?

Dottermans: Dan heb ik het over over ouders die rapporten aanvechten en geen vertrouwen hebben in de capaciteiten en de autoriteit van de leerkracht. Daar heb ik het moeilijk mee, want moet de verantwoordelijkheid van de ouders niet eindigen waar de leerkracht ze overneemt? Dat vertrouwen moet er toch zijn?