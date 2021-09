Goedele Devroy volgt Linda De Win op als presentator van het actualiteitsprogramma 'Villa Politica' op Eén. Dat kondigde ze zelf aan in 'De Zevende Dag'.

'Villa Politica' wordt op woensdag- en donderdagnamiddag uitgezonden in de rand van het vragenuurtje in het Vlaams Parlement en de Kamer.

Goedele Devroy is 53 en startte in 1992 als freelancer voor Studio Brussel. In 1995 stapte ze over naar de televisieredactie waar ze vanaf 2004 deel uitmaakt van de politieke redactie. Vorig jaar drukte ze op de pauzeknop als Wetstraatjournaliste om de pano-reportage 'Wachten op zorg' te maken, waar ze de Belfius persprijs mee won.

Op 23 september wordt Devroy het nieuwe gezicht van 'Villa Politica'. Ze stapt in de schoenen van Linda De Win, die het programma van bij de start in 2002 (sinds 2006 alleen) presenteerde. Aan het eind van vorig seizoen moet ze stoppen omdat ze 65 jaar was. 'Het is een grote eer om Linda De Win op te volgen. Ze heeft 19 jaar het programma gedragen', zei Goedele Devroy zondag.

