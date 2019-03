Dit zijn onze tv-tips voor het weekend

Een weekendje uitblazen in uw zetel? Dit is er te zien op uw tv.

The Highwaymen (Vanaf vrijdag 29/3, Netflix)

Vijftig jaar na de feiten is er eindelijk eerherstel voor Frank Hamer, de Texas Ranger die in Arthur Penns meesterwerk Bonnie and Clyde (1967) werd neergezet als een rancuneus baasje dat door het legendarische gangsterduo vernederd werd voor hij en zijn kompanen hen in een hinderlaag wisten te lokken en met circa anderhalf miljoen kogels doorzeefden. In The Highwaymen wordt Hamer - een gedecoreerde held wiens weduwe van de producers van de film een schadevergoeding eiste én kreeg - vertolkt door de onkreukbare Kevin Costner, die wordt bijgestaan door de al even robuuste Woody Harrelson als zijn kompaan Maney Gault. Bonnie en Clyde waren trouwens outsiders die in de late sixties uitgroeiden tot helden van de tegencultuur. Houdt een film als The Highwaymen in dat we anno 2019 weer voor de flikken supporteren?

The Legend of Cocaine Island (Vanaf vrijdag 29/3, Netflix)

Er zijn drie manieren om als kleine zelfstandige na een financiële opdoffer het hoofd boven water te houden. Je kunt bij de pakken blijven zitten, alles wat je hebt verloren beetje bij beetje heropbouwen óf je door een wietverslaafde laten wijsmaken dat ergens voor de kust van Puerto Rico een tas met daarin een lading cocaine ter waarde van twee miljoen dollar op een gelukkige vinder wacht. De goedhartige maar wat simpele Floridaan Ronnie Hyden, die zijn hele hebben en houden verloor tijdens de financiële crisis van 2008, kiest voor die laatste optie, verzamelt een bont allegaartje schattenjagers en gaat op zoek naar het witte goud. Regisseur Theo Love legde 's mans impulsieve zoektocht vast in de redelijk hilarische docuThe Legend of Cocaine Island- in 2018 uitgebracht onder de iets inventievere titelWhite Tide. Daarin ziet u hoe de cameraverliefde would-becrimineel ondanks alle tegenslagen en knotsgekke situaties zijn glimlach niet verliest.

Osmosis (Vanaf vrijdag 29/3, Netflix)

Gedaan met naar links swipen op Tinder of doelloos surfen op datingsites, op zoek naar die ene partner met wie je de rest van je leven lief en leed wilt delen. In de nabije toekomst is er Osmosis, een nieuwe datingapp die met behulp van microrobots alle informatie in je brein ontleedt en je met een nauwkeurigheid van honderd procent koppelt aan de ideale partner. Maar wil je wel een perfecte wederhelft? En vooral: is het wenselijk dat je technologie toelaat om in je herinneringen en gedachtenwereld te snuisteren? Omdat dystopische tv-fictie sindsBlack Mirrorhot is, puren de makers van de nieuwe Franse Netflix OriginalOsmosiseen volledige serie uit een premisse die aan het genie van Charlie Brooker kon zijn ontsproten. Showrunner Audrey Fouché, die eerder enkele afleveringen vanLes revenantsschreef, zal proberen ook uw hart te veroveren.

Barry - Seizoen 2 (Vanaf zondag 31/3 in Play)

Een depressieve huurmoordenaar uit de Midwest raakt in Los Angeles besmet met het acteervirus en gaat in de leer bij The Fonz: zo kun jeBarrysamenvatten. Het eerste seizoen van deze HBO-reeks slaagde erin zwartgallige comedy en misdaadthriller op een fijne manier te versmelten. Zo fijn dat het Barry twee Emmy's opleverde, eentje voor hoofdrolspeler Bill Hader en eentje voor de fenomenale Henry 'The Fonz' Winkler, die Barry's gladde acteercoach Gene Cousineau vertolkt, een goeroe die zijn pupillen maar wat graag de grond in boort. In het tweede seizoen heeft Barry nog steeds een knipperlichtrelatie met Hollywood, de criminele onderwereld en de mooie Sally en wordt zijn identiteitscrisis nog een tikje meer op de spits gedreven. Is ook weer van de partij om u te doen gniffelen: de excentrieke albinogangster NoHo Hank.

American Gigolo (Zaterdag 30/3, 20.25, Vitaya)

MetFirst Reformedhad New Hollywood-veteraan Paul Schrader op het jongste Oscargala eindelijk zijn eerste nominatie beet. De dominee in geloofsnood uit die film verschilt in wezen niet zoveel van de van moord beschuldigde gigolo Julian Kaye (Richard Gere) uit deze iconische thriller van begin jaren tachtig.American Gigolois een studie over zonde, liefde en verlossing, verpakt in oogverblindend productiedesign - Gere, altijd in elegante Armanikostuums, loopt door LA alsof het één grote catwalk is. De synthesizersoundtrack van Giorgio Moroder - inclusief Blondies Call Me - onderstreept de decadentie perfect.

Docville Special: School Life (Zondag 31/3, 21.55, Canvas)

'Reading. 'Rithmetic. Rock 'n' roll!' Headfort School is het enige internaat voor lagereschoolkinderen in Ierland, het levenswerk ook van John en Amanda Leyden, een gepassioneerd, kettingrokend onderwijzersechtpaar. Zij brengt haar leerlingen de liefde voor de letteren bij, hij die voor Latijn, maar net zo goed leert hij zijn pupillen hoe men op gepaste wijzeTeenage Kicksuitvoert. Maar het moeilijkste moet nu komen: na veertig jaar wenkt het pensioen voor Amanda en John. Kunnen ze zonder Headfort?