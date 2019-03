De tv-tips voor vanavond? Twee flikken en een olieramp

Dark Heart (zaterdag 9/3, 20.35, Canvas)

Als tv-flikken geen dronken klootzakken zijn, dan hebben ze na een verknipte jeugd hun geloof in de mensheid wel geruild voor een blind geloof in rechtvaardigheid. Beide clichés gaan alvast helemaal op voor Will Wagstaffe (Tom Riley), een Britse inspecteur wiens leven één grote puinhoop is sinds zijn ouders vermoord werden. 's Avonds trekt hij naar zijn ouderlijk huis om er zich stevig drinkend in die oude moordzaak vast te bijten, maar wanneer een jonge meid wordt afgeslacht in de Londense metro, komt hij in de onderwereld van zijn stad terecht. Klinkt als een gelaagde whodunit? Zéker, maar wel een die zijn stereotypes zo innig omhelst dat sommigen in deze donkere policier de pulpversie van Se7en zien.





Deepwater Horizon (zaterdag 9/3, 22.40, Caz)

In april 2010 ontploft het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico. De ramp kost elf bemanningsleden het leven. Naar schatting 780 miljoen liter olie vloeit in zee. Over die milieuramp, de grootste in de geschiedenis van de VS, wordt er nauwelijks gerept in deze Hollywoodreconstructie. Melodrama, suspense en heroïek krijgt u dan weer wel in overvloed. Regisseur Peter Berg ( The Kingdom, Patriots Day) vertelt graag over professionals die hun werk doen, ook als het inferno losbarst. De cast, met Mark Wahlberg, John Malkovich en Kurt Russell, laat zich evenmin van de wijs brengen door de ravage om hen heen.





Witness (zaterdag 9/3, 21.15, Eén)

De eerste Hollywoodfilm van de Australische cineast Peter Weir (Picnic at Hanging Rock,The Truman Show), met een van de fijnste vertolkingen van Harrison Ford. Flik John Book (Ford dus) moet daarin undercover gaan bij de amish. Samuel (Lukas Haas), een kind uit die erg traditionele geloofsgemeenschap, is namelijk kroongetuige in een moordzaak. Book zal bij de puriteinse amish zelfs zijn timmermanskwaliteiten ontdekken. De mysterieuze wijze waarop Weir een milieuschildering met een liefdesverhaal en spanning combineert, geeft deze thriller over de botsing van culturen ook iets magisch.