Afgelopen mei schoven, na vier seizoenen, de laatste gasten aan bij Lieven Van Gils. Collega Danira Boukhriss Terkessidis neemt de microfoon over voor Vandaag, een gloednieuwe laatavondtalkshow. Acht weken lang zal ze zich daarin buigen over de waan van de dag.

Concreet betekent dat?

Danira Boukhriss Terkessidis: Dat we de verhalen van de dag willen brengen, met goeie gesprekken, in een late night-sfeer. Het wordt geen duidingsprogramma pur sang. Om tien uur 's avonds mag het er op Eén wel een beetje relaxed aan toe gaan. We gaan voor alle duidelijkheid de talkshow niet heruitvinden: de insteek van het programma blijft een mix van actualiteit, politiek, entertainment en maatschappelijke verhalen, hetzelfde brede scala dat Lieven Van Gils hanteerde.

Hoe zijn ze bij jou uitgekomen als presentatrice?

Boukhriss Terkessidis: Dat zul je aan mijn bazen moeten vragen. (lacht) Ik kreeg de vraag een hele tijd geleden al, maar heb er even over moeten nadenken. Eerlijk gezegd schrok ik een beetje: ga ik dat wel kunnen? Het zijn big shoes to fill, maar dit is zo'n mooie kans dat ik ze wel moest grijpen. Anders zou ik er later spijt van hebben. Ik vind het een mooi statement van Eén om te kiezen voor een jonge vrouw. Ik moest dit doen voor al mijn sisters.

Ben je voor advies gaan aankloppen bij Van Gils?

Boukhriss Terkessidis: Hij was een van de eersten met wie ik heb afgesproken toen het nieuws bekend werd. Ik heb hem helemaal uitgehoord over de details die je als host moet weten voor je aan de slag kunt. Lieven heeft jaren ervaring, dus ik ben hem enorm dankbaar dat ik bij hem te rade mocht gaan. De belangrijkste tip? Durf te relativeren. Het perfecte interview komt maar zelden voor.

Zijn jullie ook aan de slag gegaan met de kritiek op Van Gils & gasten?

Boukhriss Terkessidis: Kijk, kritiek zal er altijd zijn, maar je kunt niet naar elke mening luisteren. Bovendien, er zijn ook enorm veel kijkers die steevast genoten van het programma. Lieven is een goede host, met een eigen stijl. De beste stuurlui staan ook altijd aan wal: aan het hoofd van die tafel zitten is niet evident. Ik ben er zeker van dat ik ook kritiek zal krijgen. Ik zal alleszins blij zijn als de kop eraf is. Ik heb namelijk het gevoel dat ik nooit helemaal klaar zal zijn voor die eerste aflevering. Ik voel me als een kind dat zich klaarmaakt voor zijn eerste schooldag. En ja, over twintig jaar kijk ik zelf waarschijnlijk ook met schroom terug, en denk ik: wat deed ik daar toch allemaal? (lacht)