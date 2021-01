Ondanks de coronaviruspandemie en alle beperkingen die ermee gepaard gaan, tikten in 2020 gemiddeld acht Belgen per dag een vakantiehuis in Spanje op de kop. VTM2 pikt in op die trend en brengt vanaf 28 januari 'Costa Belgica', een programma waarin het wel en wee van Belgische makelaars in Spanje wordt gevolgd.

Het zijn ditmaal niet de huizenjagers die in beeld worden gebracht voor een vastgoedprogramma, maar wel de zakenmensen die jaarlijks tal van vakantiewoningen aan de man brengen. 'Costa Belgica' toont het leven en werk van vijf Vlaamse makelaars, die hun thuisland achterlieten om in Spanje een vastgoedkantoor op te starten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag.

De titel 'Costa Belgica' verwijst naar de kuststrook van de Costa Blanca tot de Costa del Sol, waar elk jaar duizenden Belgen een buitenverblijf kopen. Tijdens coronatijden viel die verkoop bijlange niet stil: net als de vastgoedmarkt in eigen land draait ook de huizenverkoop in zuiderse oorden op volle toeren. In de nieuwe realityshow van VTM2 krijgen we een blik achter de schermen bij de Vlaamse makelaars die de ideale vakantiewoning proberen te vinden voor hun klanten - zowel uit Vlaanderen als de rest van de wereld.

Bij die huizenjachten komen erg uiteenlopende kopers en budgetten aan bod: 'van een appartement van 90.000 euro tot een immense villa van meer dan een miljoen', zo luidt het. 'Zolang de criteria realistisch zijn en binnen het juiste budget vallen, kunnen we voor iedereen een droomwoning vinden in Spanje. 150.000 euro meer of minder, dat zijn uiteindelijk maar twee Tesla-wagens hé', worden Inge en Steve van 'Lavanda Real Estate' geciteerd in HLN.

