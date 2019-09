Het hiernamaals houdt voor een laatste keer opendeurdagen. Het vierde en finale seizoen van The Good Place arriveert eind september op Netflix. Een korte recap.

Opgelet. Deze tekst bevat duivelse spoilers uit de eerste drie seizoenen.

In één zin. De Amerikaanse Eleanor (Kristen Bell) belandt na haar plotse overlijden per abuis in The Good Place - de hemel, zo u wil - en veroorzaakt een ongeziene chaos in haar vredige 'wijk'.

Een zin was te weinig. Sorry. Eleanor besluit een beter mens te worden en vraagt hulp aan haar soulmate Chidi (William Jackson Harper), een Senegalese professor in de ethiek. Al snel blijkt dat ook buurtbewoners Jason (Manny Jacinto), een dj uit Florida, en de Britse socialite Tahani (Jameela Jamil) enkele lessen kunnen gebruiken.

Het motto. Welcome! Everything is fine.

Grootste plottwist. Nothing is fine. Eleanor en co. blijken al die tijd in de Bad Place te zitten. Buurtarchitect Michael (Ted Danson) is eigenlijk een demon die de voormalige aardbewoners foltert met elkaars onvolmaaktheden. En bevroren yoghurt in plaats van echt ijs. Monster.

Het systeem deugt niet, en daarom willen de vier protagonisten samen met Michael tonen dat 'slechte' mensen kunnen veranderen.

12 points go to... Wie naar de Goede dan wel de Slechte Plek gaat, hangt af van een ethisch puntensysteem. Gebruik je 'facebooken' als werkwoord? Minpunten! Een vrouw zeggen dat ze meer moet lachen of als volwassene op een step rijden? Wat had je gedacht? Een lammetje strelen, de slavernij afschaffen of je de verjaardag van je zus herinneren? Flink zo. Hoeveel plus- of minpunten je krijgt, hangt af van de consequenties die je actie heeft. Zie het als gezichtsherkenning in China, maar met nog meer privacyschending.

Het vierde seizoen in een notendop. Het systeem deugt niet, en daarom willen de vier protagonisten samen met Michael tonen dat 'slechte' mensen kunnen veranderen, mits de nodige begeleiding en liefde. Ze herhalen Michaels originele experiment met nieuwe mensen, al maken de persoonlijke connecties met de kersverse overledenen het hun niet bepaald makkelijk.

De maker. Nadat hij de comedyserie Park and Recreation had gemaakt, reed schrijver Michael Schur door LA en observeerde hij naar eigen zeggen 'heel wat irritant gedrag' van mensen die elkaar de weg afsneden met de wagen of afval op straat gooiden. 'Wat als iemand de score zou bijhouden?' bedacht Schur.

Het debuut. 'Michael is een vreemde man die een complete beginner vertrouwde die nog nooit eerder acteerde', grapte Jameela Jamil in een interview. 'Ik leerde alles van Ted Danson. Dus als ik slecht speel, is dat de schuld van Ted Danson. En dan spijt dat mij. En hem.'

De fans. 96% op Rotten Tomatoes. Parks and Recreation kreeg 'slechts' 92.

Grootste frustratie. Het is elke week wachten op een nieuwe aflevering zodat tv-zender NBC de afleveringen lineair kan uitzenden. Maar dat is nog steeds minder erg dan slavernij. Of volwassenen op een step.