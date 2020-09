De iconische realityshow waarin sterren je welkom heten in hun decadente cribs viert dit jaar zijn twintigste verjaardag. Een terugblik op enkele memorabele momenten.

Het bad van Mariah Carey

Het bad van Mariah Carey Een inloopkast volledig gewijd aan lingerie, vissen die werden getraind tot nachtdieren zodat ze het slaapritme van de zangeres overnamen, willekeurige outfitwissels en een spontane fitnesssessie op hoge hakken: Mariah Carey gaf in MTV Cribs een snelcursus noughtiesglamour. Op een bepaald moment nam de zangeres zelfs een bad zonder daarbij haar handdoek uit te doen. Gewoon, omdat het kan. De koelkast van 50 Cent De man had tweeënvijftig slaapkamers, een eigen meer, een kroonluchter van tachtigduizend dollar en een ingelijste foto van Jessica Alba. En toch ging alle aandacht naar zijn koelkast, gevuld met louter VitaminWater. Het nephuis van Ja Rule Voor hij met het geflopte Fyre Festival duizenden festivalgangers een loer draaide, pleegde Ja Rule al eens popculturele fraude. Na zijn passage in MTV Cribs werd de zender aangeklaagd door de echte eigenaar van Rules crib. De rapper had de villa namelijk speciaal afgehuurd voor het televisiebezoek. Dat hij tijdens de opnames zo'n zeshonderd mensen uitnodigde voor een tuinfeest hielp allicht niet echt. Het bed van Missy Elliott Naast een zetel met ingebouwde aquariums en een bed van Versace blijkt Missy Elliott ook een uniek Ferrari-bed in haar slaapkamer te hebben staan. Dat is een omgebouwde Ferrari met een matras, televisie en schoenkast in. De spaarpot van Redman Terwijl het gros van de sterren zich graag van zijn meest glamoureuze kant liet zien, kwam Redman letterlijk uit zijn bed gerold om de cameraploeg rond te leiden in zijn ietwat krakkemikkige pand. Strijken deed de rapper op de grond, in de living lag een verdwaasde neef op de vloer te slapen, zijn deurbel bestond uit twee losse draden die je tegen elkaar moest houden en zijn geld bewaarde hij in een schoendoos die hij 'the dollar box' noemde. Dat heet dan 'authentiek blijven'. De planten van Usher Blijkbaar geeft Usher zijn planten een naam. 'This is Big Poppa right here. Tupac is on the other side of the room. You have to keep them separated, you know', aldus het r&b-icoon. De douche van DJ Khaled Kunnen blijkbaar dertig mensen in.