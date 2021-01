Netflix en Nicolas Cage proberen de geschiedenis van de scheldwoorden 'fuck', 'shit', 'bitch', 'dick', 'pussy' en 'damn' te achterhalen in de zesdelige minidocureeks History of Swear Words. Deze weetjes wilden we u niet onthouden.

1. Jonah Hill is de opperschelder van de filmwereld

En dus vreemd genoeg níét Samuel L. Jackson, zoals u allicht had verwacht. Hill heeft volgens een studie van Buzz Bingo maar liefst 376 filmscheldwoorden op zijn naam staan. Al heeft hij zijn overwinning vooral te danken aan The Wolf of Wall Street, waarin hij 107 keer grof uit de hoek komt. Samuel L. Jackson staat op de derde plaats met 301 en moet ook Leonardo DiCaprio en zijn 361 scheldwoorden voorlaten. Dat die laatste ook te zien was in The Wolf of Wall Street, waarin volgens berekeningen 358 fuckings, 169 fucks en 69 shits vallen, is geen toeval. DiCaprio's personage Jordan Belfort is met meer dan 100 scheldwoorden per uur immers de grootste schelder uit de filmgeschiedeni...

En dus vreemd genoeg níét Samuel L. Jackson, zoals u allicht had verwacht. Hill heeft volgens een studie van Buzz Bingo maar liefst 376 filmscheldwoorden op zijn naam staan. Al heeft hij zijn overwinning vooral te danken aan The Wolf of Wall Street, waarin hij 107 keer grof uit de hoek komt. Samuel L. Jackson staat op de derde plaats met 301 en moet ook Leonardo DiCaprio en zijn 361 scheldwoorden voorlaten. Dat die laatste ook te zien was in The Wolf of Wall Street, waarin volgens berekeningen 358 fuckings, 169 fucks en 69 shits vallen, is geen toeval. DiCaprio's personage Jordan Belfort is met meer dan 100 scheldwoorden per uur immers de grootste schelder uit de filmgeschiedenis. De Amerikaanse bluespionier veroverde in de jaren twintig en dertig jazzclubs met muzikale scheldkanonnades en stond bekend om haar expliciete nummers over seks, dronkenschap, pussy's en dicks. Een van haar lyrics: 'If you suck my pussy/ Baby I'll suck your dick/ I'll do it ya honey till I make you shit.' Uiteraard kon Isiah Whitlock Jr. niet ontbreken in de aflevering rond het woord 'shit'. Of zoals de acteur het liever uitspreekt: 'sheeeeeeeeeit'. Whitlock Jr. maakte er via films en reeksen als 25th Hour, The Wire en Da 5 Bloods dan ook zijn catchphrase van. In History of Swear Words legt hij uit waar zijn bijzondere versie vandaan komt. Aangezien hij zelf afkomstig is van Indiana maar zijn familie van Tennessee, besloot hij beide dialecten samen te smelten in één kort maar iconisch scheldwoord. 'Shit is een groot deel van mijn carrière geworden', legt Whitlock Jr. uit. De acteur startte zelfs een crowdfundingcampagne om een 'shit' zeggende Isiah Whitlock Jr. Talking Bobblehead te fabriceren en richtte The Whitlock Academy op, waarin hij via masterclasses uitlegt hoe u de perfecte 'sheeeeeeeeeit' meester kunt worden. Het geheim zou 'm zitten in de negen e's. Doe er uw voordeel mee. Zijn tegenstander Meldrim Thomson Jr. drong er tevergeefs op aan dat de man zou deelnemen onder zijn officiële naam Richard Lantos-Swett, uit vrees voor oneerlijke concurrentie. Hij kreeg gelijk. Dick Swett, oftewel Lul Zweet, valt nu eenmaal op op een verkiezingslijst. En dus belandde hij in het Huis van Afgevaardigden. In 2019 ging Swett opnieuw viraal nadat hij zijn steun voor Joe Biden publiekelijk maakte. Ook de heren Dick Ball, Dick Armey en de Nederlander Tiny Kox bouwden trouwens een politieke carrière uit. 'Frankly, my dear, I don't give a damn' is uitgegroeid tot een van de meest iconische filmquotes aller tijden, maar Clark Gable moest bijna minder memorabele woorden uitspreken. Toen Gone with the Wind in 1939 verscheen, was het woord 'damn' namelijk verboden door de Hays Code, een verzameling regels waaraan Amerikaanse films moesten voldoen op het gebied van zedelijk gedrag. De producers en scenaristen bedachten voor de zekerheid enkele alternatieven, waaronder 'I don't give a hoot', 'I don't give a straw' en 'I don't give a Continental'. Uiteindelijk gaf Hollywood toestemming om het woord alsnog te gebruiken. Het hoogtepunt van History of Swear Words is ongetwijfeld de presentator. Cage scheldt met een indrukwekkende sérieux, predikt dat 'shit de grote gelijkmaker is' en 'bitch geen woord is, maar een ervaring' en probeert het gezegde 'suck my nick' te lanceren. De onbetwiste koning van de meme is met andere woorden nog niet van plan om zijn kroon af te geven.