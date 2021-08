En nee, de Goop Podcast van Gwyneth Paltrow zit er niet tussen.

Voor fans van Charli XCX, de betere popsong en hygiënische huilbuien.

Voor fans van Charli XCX, de betere popsong en hygiënische huilbuien.Eerder deze maand lanceerde Charli XCX in opdracht van BBC Sounds een podcast met een ambitieuze missie. In Best Song Ever gaat de popster met de hulp van vrienden, collega's en andere Belangrijke Mensen op zoek naar de beste nummers voor hyperspecifieke situaties zoals emotioneel dansen in hotelkamers, huilen in de douche en het absolute hoogtepunt van een feestje. Onder anderen Christine and the Queens, Mark Ronson, Addison Rae, Barbie Ferreira, Beabadoobee en Caroline Polachek mogen aan de hand daarvan hun zielenroerselen op tafel leggen. Voor fans van Nederlanders en chaotische gesprekken. De Yous & Yay in kwestie zijn de Nederlandse rappers Yousef 'Sef' Gnaoui en Pepijn 'Faberyayo' Lanen (van De Jeugd van Tegenwoordig). Samen met hun gasten voeren ze telkens een twee uur durend gesprek over alles en niets dat alle kanten opgaat. Gelukkig zijn de heren zo charmant dat ze moeiteloos wegkomen met hun ietwat chaotische interviewtechnieken. De gasten zijn bovendien ook niet mis. Zo ontvingen ze tot nu toe onder meer presentator Tim Hofman, zangeres Eefje de Visser, cabaretier Kees van Kooten, actrice Halina Reijn en dj's Stephen en David Dewaele.Voor fans van alles, maar dan ook echt alles. U kent hem misschien als de charismatische kapper uit de realityhit Queer Eye, maar in Getting Curious beperkt Jonathan Van Ness zich lang niet alleen tot het geven van de ultieme kapseltips. Zowat alles blijkt zijn nieuwsgierigheid aan te wakkeren, zo bewijzen afleveringen over kunst, economie, transrechten, racisme, hiv, de toekomst van de bij en de geschiedenis van China. Soms activistisch, soms absurd, maar altijd fijn om naar te luisteren. Voor fans van Questlove en obscure muziekweetjes. Questlove is een man van vele talenten, en journalistiek is daar een van. Het mag dus niet verbazen dat de drummer van The Roots een uitstekende podcasthost blijkt. In het wekelijkse Questlove Supreme interviewt hij al vijf jaar lang iedereen van Jack White en Solange tot Michelle Obama, en komt u onder meer te weten dat Prince de beste boterhammen met ei maakte. Consequence of Sound omschreef de podcast als 'de droom van elke muziekjunkie'. Questlove houdt het liever bij 'de zwarte nerdversie van de NPR', een Amerikaanse publieke omroep. Voor fans van podcasts met een boodschap. In 2018 deelde Fifty Shades-actrice Dakota Johnson een telefoonnummer op haar Instagramaccount om vrouwen aan te moedigen hun getuigenissen over seksueel misbruik, aanranding en intimidatie te delen in een voicemailbericht. Het resultaat van die vele telefoontjes is het zesdelige The Left Ear, waarin die gruwelijke verhalen worden gebundeld. Geen podcast om achteloos op de achtergrond te spelen, wel een krachtig signaal.Voor fans van Jessie Ware, de mama van Jessie Ware en heel veel lekker eten. Ook Jessie Ware was er vroeg bij: de Britse zangeres begon al in 2017, nog voor iedereen er eentje had, met haar podcast. Samen met haar mondige mama Lennie nodigt ze al elf seizoenen lang bekende gasten uit voor hun diners. Met groot succes, want Table Manners lokt intussen miljoenen luisteraars en lag zelfs aan de basis van een kookboek. Hebben wij alvast geleerd: Ed Sheeran haat kool, Sam Smith denkt dat Mexico in Spanje ligt en Dolly Parton maakt lekkere dumplings. Maar vooral: Table Manners klinkt alsof u persoonlijk mee aan tafel zit.