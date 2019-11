'Xavier Taveirne laat mensen hun verhaal vertellen, zonder hen te overweldigen met zelfhulptips'

Tine Hens Journaliste voor Knack

'In alle drukte verdwijnt het vermogen om te kijken en te luisteren. Het is dat wat Xavier Taveirne doet', schrijft onze tv-criticus over het nieuwe Canvas-programma Eenzaam.

Je kunt maar hopen dat ze gekeken hebben, de voormalige klasgenoten van Stijn. De pesters en de meelopers, de aanstokers en de zwijgers. Om te zien wat het doet met een jongen van zestien als de klas op de speelplaats een nummer opdraagt aan hem en dan vooral aan zijn oren. Welk liedje dat was, wilde Xavier Taveirne weten. Hij zat met Stijn in de wagen op weg naar zee. 'Vlieg met me mee', antwoordde Stijn. Zijn klasgenoten vonden dat hij flaporen had. Ze vonden ook dat ze hem dat duidelijk moesten maken. Ze vonden het waarschijnlijk hilarisch om hem emotioneel te kraken. Nog steeds heeft Stijn het moeilijk om mensen te vertrouwen.

