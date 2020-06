Radio-icoon Luc Janssen krijgt vanaf 3 juli samen met zijn zoon Eppo een wekelijks programma op Willy, de radiozender van DPG Media. Janssen was vorig jaar in februari op pensioen vertrokken bij de VRT.

Het programma zal "Janssen & Janssen" heten en elke vrijdag te horen zijn tussen 16 en 17 uur. Eppo kiest de platen en Luc praat ze aan elkaar. Luc Janssen kreeg naar eigen zeggen carte blanche. "Eppo en ik hebben een uit de kluiten gewassen muziekcollectie en we zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen. Het programma wordt dus een mix van oude en nieuwe muziek."

Janssen presenteerde in zijn carrière radioprogramma's in Nederland en België. Bij Studio Brussel maakte hij onder meer 'Krapuul de Lux', 'Select', 'Court Circuit', 'De Good Luc Show', 'Luftwaffe FM' en 'Mish Mash'. Voor Canvas presenteerde hij jarenlang het cultuurprogramma 'LUX', en hij was ook vaste presentator op Rock Werchter en Pukkelpop. Vanaf 2007 was Janssen te horen op Radio 1. Tot februari vorig jaar maakte hij voor die zender het programma 'Retro'.

Rockzender Willy is alleen te beluisteren via DAB+ en via het internet. Aanvankelijk waren er enkel presentatoren te horen op vrijdag en was er voor de rest non-stop muziek, maar inmiddels zijn er ook op andere dagen soms presentatoren te horen.

Vanaf 29 juni krijgt ook Marcel Vanthilt van maandag tot donderdag tussen 16 en 17 uur een programma op de zender.

