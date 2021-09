Zodat u de rest van het tweede seizoen niet meer hoeft te zien.

Marie neemt dertig bikini's mee naar Saint-Tropez

De Verhulstjes vertrekken naar hun tweede verblijf in Saint-Tropez. Marie heeft dertig bikini's ingepakt. Dat lijkt veel, maar valt best mee als u weet dat de familie ook nog een roeimachine, een schemerlamp, kledij voor een half jaar, een gigantische sinaasappelpersmachine en een verhuisdoos vol medicijnen voor hun hond Marcel meeneemt. Viktor heeft dan weer enkel een zak vuile was bij, waardoor hij twee dagen lang hetzelfde T-shirt moet dragen en volgens zijn moeder Ellen naar puber stinkt. Hoewel hij het scheerapparaat voor zijn baard wél bij heeft, is Viktor het speciale scheermesje voor zijn schaamstreek thuis vergeten. Dat is vervelend, aangezien Viktor zich doorgaans om de drie dagen scheert en het al wat begin te jeuken. 'Als ik het twee weken laat staan, kan Tarzan aan de lianen door mijn bos slingeren', zegt hij tegen zijn zus. En dus moet Marie een scheermesje gaan kopen in de plaatselijke supermarkt. Voor wie het zich afvroeg: Gert vertelt liever niet of hij zijn schaamstreek scheert. Gert overweegt om zijn wenkbrauwen donker te verven en vraagt raad aan zijn gezin. Hij heeft namelijk wel wenkbrauwen, maar je ziet ze bijna niet. Trouwe kijkers weten dat dit de sequel op de ooglidcorrectie uit het vorige seizoen is. Ellen heeft zijn wenkbrauwen thuis al eens ingesmeerd met een serum, maar dat heeft niet geholpen. Viktor besluit daarom op café de wenkbrauwen van Gert bij te knippen. Gert is fan van Brigitte Bardot, die toevallig zijn overbuur is in Saint-Tropez. Hij heeft haar zelfs al eens horen hoesten. Daarom besluiten Ellen en Marie om haar via een brief uit te nodigen voor een kop koffie en een stuk tarte tropézienne. Om wat op haar gemoed in te werken steken ze er ook een foto van hun honden Leo en Marcel bij. Bij het ter perse gaan heeft Bardot nog niet geantwoord. Tijdens een mooi vader-zoonmoment in de strandbar vraagt Viktor aan Gert of hij ook weleens een zweetpoep heeft. Zelf heeft hij daar in de zomer namelijk erg veel last van. Zeker op vakantie. Zo kan hij geen korte beige broek dragen, omdat hij dan vochtplekken op zijn achterwerk krijgt. Hij is daar heel onzeker over. Gert vindt dat hij andere mensen niet moet lastigvallen met zulke problemen.