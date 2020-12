Om de 25e verjaardag van Thuis te vieren, en omdat onze coronaverveling stilaan plaatsmaakt voor coronawanhoop, besloten we de soap van voren af aan te bingen. Zes openbaringen die we graag met u delen.

1. Pardon my Frank, maar Frank Bomans was een eikel

U herinnert zich Frank Bomans misschien als een alfaman met een hart van peperkoek, maar aanvankelijk was hij vooral een lul. Bij zijn intrede is hij nog getrouwd met Jenny, al behandelt hij haar eerder als zijn huishoudster. Zijn catchphrase in die beginjaren is niet zomaar 'krijg ik eens een pintje'. Zélfs bij het ontbijt. Al snel blijkt hij een affaire te hebben met Simonne, met wie hij uiteindelijk gaat samenwonen. Niet veel later komt Frank erachter dat hij een tienerdochter heeft met Rosa, de zus van Jenny. Om te vermijden dat er nog meer ongelukjes gebeuren, laat hij zich achter de rug van Simonne om steriliseren. Tussendoor slaat hij zijn ex-werkgever in coma, gebruikt hij fysiek geweld tegen Jenny, begraaft hij een lijk en duikt hij tussen de lakens met het lief van zijn broer Luc om vervolgens een miljoen Belgische frank van hem te stelen. En dan hebben we het alleen nog maar over de eerste vier seizoenen. Zag je Frank steevast met een pintje in de hand, dan had Florke 'ons moe' Bomans haar Elixir d'Anvers. Het personage wordt zelfs vermeld op de Wikipedia-pagina van de likeur. Alleen bleek die liefde achteraf gezien lang niet zo onschuldig. Florke dronk namelijk steeds minder met mate. Uiteindelijk begon haar gezondheid er zelfs onder te lijden. Ze viel enkele keren flauw, belandde in het ziekenhuis en moest op doktersadvies haar elixir aan de kant zetten. Ze kocht dan maar een buurjongen om. Die vulde haar voorraad aan, waarna ze stiekem bleef drinken. U zult het niet graag horen, maar Florke was een alcoholiste. Wij waren het ook vergeten, maar Koen De Bouw speelt in het tweede en derde seizoen een hoofdrol in Thuis. Als Lou Swertvaeghers begint hij een affaire met Ann De Decker, terwijl zijn vrouw Veronique in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft. Nog belangrijker is dat hij Hof Ter Smissen uitbaat en zo de zaak introduceert in de soap. Want hoewel Thuis zich afspeelt in een dorp waar iedereen elkaar lijkt te kennen, wist blijkbaar niemand van het bestaan van het restaurant, het hotel en de manege af. Iets zegt ons dat Lou geen marketingtalent was. Koen De Bouw is niet de enige acteur met een ietwat vergeten Thuis-verleden. Axel Daeseleire speelde een tijdlang het lief van Peggy, die uiteindelijk aanpapt met Michael De Cock. Frank Bomans belandt dan weer in de gevangenis, deelt er een cel met Filip Peeters en krijgt het aan de stok met cipier Jaak Van Assche. Verder ontvoert Veerle Dobbelaere een baby, begint Herbert Flack een relatie met Marianne en mag Wim Opbrouck het kapsalon van Rosa verbouwen. Met alle tragedies die ze moeten doorstaan, is het geen wonder dat de Thuis-personages een olifantenhuid ontwikkelen. Sommige catastrofes laten echter wel héél weinig sporen na. In het tweede seizoen vermoorden Jenny en Frank de verkrachter van hun dochter Bianca. Een familiedrama waarmee ze de nationale pers halen, maar waarover een jaar later al niet meer gesproken wordt. Luc verkracht Simonne, maar wordt niet zo heel lang daarna met open armen ontvangen, alsof er niets is gebeurd. Andere personages, zoals zangeres Rebecca, verdwijnen dan weer van de ene op de andere dag zonder dat iemand zich daar vragen bij stelt. En advocaat Jan Swerts blijkt enkele seizoenen later om de een of andere reden plots Robert Swerts te heten. Namelijk: met een zo wijd mogelijk opengesperde mond. Lang geleden dat wij nog zoveel mondholtes hebben gezien.