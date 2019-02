'Wat was die stoet?': zes vragen en antwoorden over 'Russian Doll'

Wat was dat gedoe met dat meisje en dat bloed?

Een beeld dat ze naar eigen zeggen van Toby Dammit hebben gepikt, een film van Fellini (van wie Natasha Lyonne grote fan is) die ze tijdens het schrijven aan haar collega's liet zien. Je kunt er een metaforische confrontatie met het trauma uit haar verleden in zien. 'She's still inside you', fluistert het meisje tegen Nadia. Daar zit een rare theorie in dat mensen een culminatie zijn van tijdslijnen uit het verleden, een beetje zoals een matroesjka. Allicht daarom ook dat de reeks Russian Doll heet.

Wat was die stoet op het einde?

Ook een knipoog naar Fellini, volgens de makers, die zijn films niet zelden eindigde met een soort parade van het leven. 8oe, waarin Marcello Mastroianni aan het einde moet accepteren dat hij zijn leven niet alleen kan leiden, lijkt hier in het bijzonder de referentie. Het zegt ook iets over de bijna existentiële conclusies die Russian Doll lijkt te trekken - een happy end is het niet.

Delen Russian Doll lijkt tussendoor te willen onderzoeken hoe tijdsloops op heel diverse plekken terug te vinden zijn, van cartoons over cinema tot de astrofysica.

Waarom gebruikten de makers Gotta Get Up als reset-lied?

Harry Nilsson, de zanger, stierf in 1994 aan een hartaanval na een jarenlange drugsverslaving. Lyonne, die zelf in haar jonge jaren aan heroïne verslaafd was, zag in hem 'iemand die bij de Dood ging aankloppen en het uiteindelijk niet haalde'. De tekst gaat ook over iemand die opstaat na een wild feest en tegen zijn zin weer in de realiteit gegooid wordt. Dat is min of meer Nadia's leven.

Waarom brengt Nadia Wile E. Coyote ter sprake?

Een van de subtielere knipogen in de reeks. Wile E. Coyote is de coyote die achter Road Runner aanzit in de Looney Tunes-cartoons. De bewuste aflevering eindigt met de zoveelste dood van Nadia en Alan, deze keer nadat een zware kist van een gebouw op hun hoofd is gevallen. Een referentie aan de gewoonte van Wile E. Coyote om in ravijnen te vallen of piano's op zijn hoofd te krijgen, waarna hij weer achter Road Runner aan gaat. Russian Doll lijkt tussendoor te willen onderzoeken hoe tijdsloops op heel diverse plekken terug te vinden zijn, van cartoons over cinema tot de astrofysica. Meer moet u daar niet achter zoeken.

Waarom heette die man in het park 'Horse'?

Geen idee. Leslye Headland beschouwt hem als de god Pan. Een soort mythologische verpersoonlijking van 'ons bewuste en onbewuste zelf'. Toegegeven: dit is waar de reeks wat vaag wordt.

En waarom denkt Nadia hem te herkennen wanneer ze hem voor het eerst ziet?

Euh. Omdat het een confrontatie is met haar eigen onderbewustzijn? Of zo? Klinkt dat als iets dat zou kunnen?

Maar waarom wil hij dan zo graag haar haar knippen? Waar staat dat haar symbool voor? Is dat dan de wedergeboorte van Nadia?

Serieus. Het is niet alsof ik alles snap.