De hele wereld lijkt in de ban van de Netflix-reeks Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Geen wonder: want de true-crimedocu is een verbazingwekkende parabel over de opkomst en ondergang van tijgerkoning, presidentskandidaat, crimineel en aspirant-countryster Joe Exotic, zijn mentor Doc en hun eindeloze vete met een zelfverklaarde dierenactiviste die misschien haar man heeft vermoord. Maar kijk, het kan altijd nog geflipter.

1. Joe Exotic is intussen uitgeroepen tot stijlicoon

De tijgerkoning uit de titel is Joe Schreibvogel, oftewel Joe Exotic, een flamboyante zoo-eigenaar met een voorliefde voor polygame homohuwelijken, heel veel pistolen, een geblondeerd nektapijt, een ringbaardje, glitterbloesjes met tijgerprint en een indrukwekkende collectie piercings, waaronder een prinsalbert en een ongemakkelijk ogend wenkbrauwexemplaar. Om maar te zeggen: wie de reeks heeft gezien, zal Joe Exotic nooit vergeten. Iets verrassender is dat de Amerikaan intussen is uitgegroeid tot een stijlicoon. Kijkers delen hun meest Exotische outfits via #TigerKingChallenge, beautymagazine Dazed Beauty analyseerde de aantrekkingskracht van zijn nektapijt en hij wordt nu al het meest onwaarschijnlijke mode-icoon van 2020 genoemd.

2. Britney Spears zit er voor iets tussen

Qua mediageilheid moet Mahamayavi Bhagavan 'Doc' Antle, de andere dierentuineigenaar die u in Tiger King aan het werk ziet, allesbehalve onderdoen voor zijn collega. Aandachtige kijkers merkten zelfs op dat de man in 2001 te zien was in Britney Spears' iconische Slave 4 U-performance op de VMA's. Daarin zat hij in een kooi, samen met Spears en een tijger. Het waren andere tijden.

Britney Spears zit er voor iets tussen. © WireImage

3. Joe Exotic kan niet zingen

Naast eigenaar van een privédierentuin, wannaberealityster, presidentskandidaat en crimineel is Joe Exotic ook een aspirant-countryster met verschillende albums op zijn naam. Zo vindt u op YouTube nummers over de Chinese tijgerstroperij (I Saw a Tiger), over zijn aartsvijand annex zelfverklaarde dierenactiviste Carole Baskin die haar vermiste man aan de tijgers voert (Here Kitty Kitty) en over zijn onvoorwaardelijke liefde voor opgesloten dieren (Do You Ever Wonder What Love Could Do?). Ondanks het wel heel autobiografische karakter van zijn oeuvre heeft hij die songs zelf geschreven noch ingezongen. In werkelijkheid mochten muzikanten Vince Johnson en Danny Clinton al het werk doen. Gratis en voor niets, in ruil voor naambekendheid in een realityreeks die er nooit kwam. Joe Exotic blijft intussen doen alsof hij een muzikaal genie is, maar bovenstaande informatie verklaart waarom zijn nasale stem plots zo zeemzoet klinkt tijdens het zingen.

4. Cardi B wilde Joe Exotic bevrijden

Ook Cardi B is een grote fan van Tiger King. De rapper deelde haar bevindingen live op Twitter, al was ze tijdens de tweede aflevering naar eigen zeggen even afgeleid door een spontane vrijpartij. Uiteindelijk sloot ze zich resoluut aan bij het Joe Exotic-kamp en stond ze zelfs op het punt om een GoFundMe-campagne op te starten om de man vrij te krijgen - Joe zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit voor allerhande criminele activiteiten. GoFundMe laat echter geen campagnes toe om geld in te zamelen voor veroordeelde criminelen. Intussen heeft Cardi B laten weten dat het allemaal maar een grapje was, maar dat ze Joe Exotic nog steeds graag ziet.

5. U kunt nog steeds Joe Exotics merchandise kopen

Ook in de gevangenis is Joe Exotic het ondernemerschap niet verleerd. Op 24 maart, vier dagen na de première van de Netflix-reeks, verscheen de Facebookpagina Joe Exotic Memorabilia Store. De onderbroeken met tijgerprint zijn intussen uitverkocht, maar u kunt u wel nog een #FreeJoeExotic-bekerhouder, een T-shirt met het opschrift 'In a world full of Caroles, be a Joe Exotic' en een 'Joe Exotic 4 Governor'-pet aanschaffen. Naar verluidt zou er binnenkort ook 'sardineolie om uw man te doen verdwijnen' in de webshop verschijnen. Dat lijkt een grap, maar met Joe Exotic weet je maar nooit.

U kunt nog steeds Joe Exotics merchandise kopen.

