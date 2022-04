Voor wie net als Britney Spears nog nooit van de man heeft gehoord.

Deze week verschijnt de realityshow The Kardashians op Disney+, min of meer Keeping Up with the Kardashians, maar dan met een andere titel en op een ander streamingplatform. Eén spoiler geven we u alvast mee: u krijgt een glimps te zien van de romance tussen Kim Kardashian en Pete Davidson nadat de twee samen in een Saturday Night Live-sketch verschenen verkleed als Jasmine en Aladdin. Een relatie die niemand had zien aankomen.

...

Deze week verschijnt de realityshow The Kardashians op Disney+, min of meer Keeping Up with the Kardashians, maar dan met een andere titel en op een ander streamingplatform. Eén spoiler geven we u alvast mee: u krijgt een glimps te zien van de romance tussen Kim Kardashian en Pete Davidson nadat de twee samen in een Saturday Night Live-sketch verschenen verkleed als Jasmine en Aladdin. Een relatie die niemand had zien aankomen. Niet omdat Pete Davidson niet high profile genoeg is voor Kim K. Davidson draait ondanks zijn 28-jarige leeftijd al een tijdje mee: hij gaf zijn eerste comedyset op zijn zestiende, was vervolgens te zien in enkele MTV-programma's, maakt al sinds 2014 deel uit van de Saturday Night Live-cast, dropte twee comedyspecials en speelde versies van zichzelf in de goed onthaalde films Big Time Adolescence en The King of Staten Island. Alleen: zijn populariteit is niet louter het gevolg van die verwezenlijkingen. De aantrekkingskracht van Davidson is veel moeilijker te verklaren. Paper Magazine omschreef hem als 'een gigantisch, misschien gewond hart in het lichaam van een jongen waarvan ik in de middelbare school had verwacht dat hij me in elkaar zou slaan', terwijl The New York Times het hield op 'een teddybeer die al te veel heeft meegemaakt'. Davidson is in de eerste plaats comedian, maar lijkt eerder op een soundcloudrapper, praat open over zijn mentale gezondheid en diagnose van borderline, werd tabloidvoer dankzij relaties met Ariana Grande, Margaret Qualley en Kate Beckinsale. En mede dankzij Grande's toespelingen over de grootte van zijn geslachtsdeel, werd hij gebombardeerd tot sekssymbool en posterboy van Big Dick Energy, ook al breken fans en media zich al jaren het hoofd over waarom Davidson dan precies zo heet is. Vooral de voorbije maanden was de komiek niet meer weg te slaan uit de media. Eerst waren er de pesterijen van Kanye West, die Davidson omschreef als een 'dickhead' die 'je familie wil kapotmaken en in zijn Calvin Kleins wil rondlopen in het bijzijn van je kinderen', fans opriep om 'Kimye forever' te schreeuwen, 'God saved me from that crash / Just so I can beat Pete Davidson's ass' rapte in het nummer Eazy en in de bijbehorende videoclip een animatieversie van Davidson ontvoert en begraaft. Daarna volgde de reactie van Davidson, die een resem privéberichten en een selfie vanuit het bed van Kardashian naar Ye stuurde en haar naam liet brandmerken op zijn borst. (Met 'een ijzeren ding'. Kim K vindt dat heel cute.) Sindsdien plaatst Twitter hem in hetzelfde rijtje als Machine Gun Kelly en Travis Barker: slungelige, edgy, getatoeëerde, ietwat slonzig geklede mannen die eruitzien alsof ze in een poppunkband zitten en behoorlijk intense relaties aangaan met glamoureuze zwartharige vrouwen. KimPe is het voorlopige hoogtepunt van het mysterie Pete Davidson. - Pete Davidson heeft ook 'my girl is a lawyer' op zijn sleutelbeen laten tatoeëren. Dat was ietwat voorbarig. Kardashian is nog maar net geslaagd voor haar eerste rechtenexamen. - Kim K wordt sinds haar relatie met Davidson gespot in Vans. Dat viel op. - Voor wie het vergeten is: drie jaar geleden gingen Kim Kardashian en Pete Davidson al eens samen viraal met een contextloze foto van een etentje tussen Timothée Chalamet, Kid Cudi, Pete Davidson en Kanye West. In drie jaar tijd kan er veel veranderen. - Onlangs deelde Britney Spears een komisch filmpje van Pete Davidson en Scott Disick, de ex van Kourtney Kardashian, met de boodschap 'Geen idee wie deze mensen zijn, maar ik moest zo hard lachen'. Op een vreemde manier was dat heel wholesome. - Megan Fox en Machine Gun Kelly drinken elkaars bloed, Kourtney Kardashian bewaart flesjes met Travis Barkers bloed erin en Davidson laat zichzelf brandmerken. Celebrelaties zijn héél wild geworden.