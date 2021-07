Deze week verschijnt de reboot van Gossip Girl en kunt u als vanouds genieten van de belevenissen van enkele steenrijke Upper East Siders, machtsbeluste tieners en sappige roddels, zij het in een moderner, diverser en inclusiever jasje. Ter voorbereiding keken wij nog eens naar het origineel. Met enige verbazing.

(Spoilerwaarschuwing: dit stuk bevat spoilers van de originele reeks uit 2007-2012. We nemen aan dat dat na al die jaren wel oké is.) In 2007 verscheen Gossip Girl, de immens populaire tienerreeks over een groepje stinkend rijke minderjarigen uit New York dat zich zonder identiteitskaartcontrole te pletter zuipt in chique clubs, heel veel seks heeft, een klassenstrijd voert vanaf de schoolbanken en probeert te achterhalen wie er achter Gossip Girl zit, de anonieme blogger die de Upper East Side terroriseert en de gortigste roddels over hen verspreidt. Los van alle onnavolgbare intriges blijkt Gossip Girl achteraf gezien ook zowat de meest donkere, problematische en nihilistische tienersoap ooit te zijn. Een terugblik op vijf bedenkelijke momenten. Het eerste wat opvalt tijdens het herbekijken van Gossip Girl: Chuck Bass is een monster. Achteraf gezien is het vreemd dat we het daar destijds niet unaniem over eens waren. Zo randt de tienermiljonair annex sociopaat in de pilootaflevering meteen twee meisjes aan. De ene is zijn stiefzus Serena. De andere is Jenny, het veertienjarige zusje van Dan, de date van zijn stiefzus. Dat was geen sympathieke entree. Aanvankelijk was Chuck dan ook louter bedoeld als een egoïstisch, machtsgeil en wreed nevenpersonage dat het leven van hoofdpersonages als Serena, Blair, Dan en Nate verziekt. Tot hij enkele afleveringen later een dronken Blair ontmaagdt in een limousine nadat die het net heeft uitgemaakt met zijn beste vriend Nate. Tieners vonden dat in 2007 blijkbaar ongelooflijk romantisch. Plots groeide Chuck uit tot de toxische posterboy van de reeks en werden speelplaatsen wereldwijd opgedeeld in Team Nate en Team Chuck. Iedereen negeerde de strafbare feiten. Voor alle duidelijkheid: Chucks problematische gedrag beperkt zich niet tot de aanrandingen. Hij is zes seizoenen lang een onuitstaanbare klootzak, ook tijdens zijn knipperlichtrelatie met Blair. Zo is hij gewelddadig, bezitterig en apathisch, vlucht hij na een ruzie naar Praag om er een nieuw leven te starten als Henry Price en vergelijkt hij Blair op een gegeven moment met het Arabische paard van zijn vader: 'Hard bereden en nat weggezet.' Maar het vreemdste moment vindt plaats in seizoen drie, wanneer hij een nietsvermoedende Blair voor een nacht 'uitleent' aan zijn oom Jack in ruil voor een hotel. Dat schreeuwt niet bepaald 'couple goals'. En toch werd hun relatie verheerlijkt door de fans. YouTube is een goudmijn aan compilatiefilmpjes opgedragen aan 'een van de mooiste relaties uit de tv-geschiedenis'. Er verschenen artikels als '7 redenen waarom Blair en Chuck nog steeds de beste zijn, ondanks alle drama' en '25 levensveranderende relatielessen die we hebben geleerd van Chuck en Blair'. En op het einde van de reeks krijgen 'Chair', zoals de fans Chuck en Blair noemen, hun sprookjeshuwelijk. Alweer: mensen hadden een heel raar beeld van romantiek. Zowat alle tieners uit Gossip Girl vogelen met volwassenen. Nate heeft seks met een oudere vrouw nadat zijn vader failliet is gegaan. Dan heeft een affaire met zijn lerares Engels. En Serena begint haar ex-leraar te daten nadat ze door diens zus wordt gekidnapt, gedrogeerd en achtergelaten in een hotel. Vonden wij destijds blijkbaar volstrekt normaal. Al wordt er nog steeds gediscussieerd over haar aandeel in de dood van Pete. Het zit zo: nadat Serena seks heeft gehad met Nate, het lief van haar beste vriendin Blair, gaat ze uit schuldgevoel feesten met haar andere vriendin Georgina. Die probeert stiekem een sekstape te maken van Serena en ene Pete. In plaats daarvan overtuigt Serena Pete om een lijn cocaïne te snuiven, waarna die ter plaatse sterft aan een overdosis. We beginnen te snappen waarom Gossip Girl destijds 'de nachtmerrie van elke ouder' werd genoemd. Na zes seizoenen speculeren blijkt uiteindelijk outsider Dan het zieke brein achter de Gossip Girl-blog te zijn. Dat slaat werkelijk nergens op. Nog vreemder is evenwel hoe zijn omgeving op die onthulling reageert. Niemand lijkt echt kwaad op Dan te zijn, ook al stalkte en manipuleerde hij jarenlang zijn vrienden en verspreidde hij roddels en intieme geheimen. Nate is vooral boos op zichzelf omdat hij Gossip Girl niet herkende aan Dans hoody. Dans zus Jenny blijkt het prima te vinden dat er blogberichten over haar ontmaagding zijn gepost. En Serena, misschien wel het grootste slachtoffer van Gossip Girl, besluit de blog te zien als 'een liefdesbrief' en trouwt uiteindelijk met Dan. Serieus: waarom mochten we van onze ouders eigenlijk naar Gossip Girl kijken?